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Россияне прорвались еще на 3 километра от Авдеевки: в Bild раскрыли ситуацию на фронте

Юлия Закрепа
8 апреля 2024, 14:24обновлено 8 апреля, 14:56
К северу от Первомайского российская армия прошла около 2 км в направлении Нетайлово.
Россияне прорвались еще на 3 километра от Авдеевки: в Bild раскрыли ситуацию на фронте
Оккупанты продвигаются вперед на фронте / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, скриншот: deepstatemap

Стало известно, что российская оккупационная армия продвинулась еще на 2-3 километра к западу от Авдеевки. Наиболее значимое прохождение военных РФ зафиксировано в Первомайске.

Как стало известно, аналитик BILD Юлиан Репке изучил записи с места боев за последние 10 дней. Ранее он сообщал, что после падения Авдеевки ВСУ заняли оборону по линии Бердичи - Семеновка - Орловка - Тоненькое - Первомайское. Теперь ВС РФ перешли ее в нескольких местах. Из-под Тоненького они продвинулись около 3 км на запад в сторону Уманского. К северу от Первомайского они прошли около 2 км в направлении Нетайлово.

"За последние десять дней российские силы вторжения продвинулись дальше на запад от Авдеевки. Наиболее значительное продвижение в Первомайском, между Тоненьким и Уманским и в Семеновке", - пишет аналитик.

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Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Ситуация под Авдеевкой: что известно

Напомним, что российские оккупанты наступают в районе Авдеевки и на левом берегу Херсонщины. 1 апреля на всей линии фронта продолжались позиционные бои. Российские войска продвинулись вблизи Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области. К западу от Тоненького также были попытки российских войск пройти дальше.

ВСУ теряют плацдарм под Авдеевкой. Аналитики сообщили, что оккупантами захвачена восточная часть Бердичева. Российские оккупанты контролируют на Авдеевском направлении не менее 80 процентов села Первомайское. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков американского Института изучения войны.

РФ под Авдеевкой пошла в массовый танковый штурм. Авторы информационного агентства Forbes сообщили, что на дороге к западу от руин Авдеевки после штурма россияне оставили треть своих танков. Украинцы смогли победить такую большую и хорошо вооруженную российскую армию.

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