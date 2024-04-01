РФ под Авдеевкой пошла в массовый танковый штурм: в Forbes раскрыли детали

На дороге к западу от руин Авдеевки после штурма россияне оставили треть своих танков.

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Под Авдеевкой были мощные танковые бои / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

30 марта российская армия совершила, скорее всего, один из самых масштабных танковых штурмов за 25 месяцев полномасштабной войны. ВСУ разгромили вражескую колонну врага под Авдеевкой.

Авторы информационного агентства Forbes сообщили, что на дороге к западу от руин Авдеевки после штурма россияне оставили треть своих танков.

"Дорогостоящее нападение российских сил подчеркивает две противоречивые тенденции, поскольку война по выбору России продолжается третий год. За несколько недель до субботнего штурма российские полки и бригады, очевидно, не хватало транспортных средств после того, как потеряли сотни из них во время захвата Авдеевки еще в середине февраля - в основном развернули пешеходную пехоту для наступления на запад от города", - говорится в материале Forbes. видео дня

Другая тенденция - то, что украинцы смогли победить такую большую и хорошо вооруженную российскую армию.

"Несмотря на трудности с нехваткой ключевых боеприпасов, украинские бригады все еще способны к жесткой обороне - часто с помощью комбинации мин, артиллерии, противотанковых ракет и взрывоопасных беспилотных летательных аппаратов", - подчеркивает Forbes.

Оператор беспилотника 36-й бригады морской пехоты Украины написал на странице в X Kriegsforscher, что украинская 25-я бригада заметила колонну из 48 единиц тяжелой техники и ударила по ней. Выведено 12 танков и восемь БМП.

Журналисты Forbes пишут, что непонятно, каким образом 25-я бригада уничтожила рекордно большую российскую танковую колонну, но предположили свою версию.

"Стандартная тактика обороны украинских войск заключается в том, чтобы с помощью беспилотников обнаружить российскую штурмовую группу и разбить ее метким артиллерийским обстрелом. Артиллерия разбрасывает российскую технику. Дезорганизованные уцелевшие становятся легкой мишенью для беспилотников FPV, которые атакуют отдельных солдат и транспортные средства. Мины и противотанковые ракеты могут усилить бойню", - пишут авторы издания.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что россияне продвинулись вперед в Донецкой области. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия имеет незначительные продвижения в Донецкой области. В частности, у населенных пунктов вблизи Бахмута и Авдеевки.

В Третьей отдельной штурмовой бригаде назвали самую горячую точку фронта. оккупанты на Авдеевском направлении имеют возможность проводить ротации и привлекать к наступательным операции новые подразделения. В ходе штурмовых действий российские оккупанты несут значительные потери.

РФ применила новое мощное оружие для ударов по Украине. В Воздушных силах отметили, что россияне начали модифицировать советские авиабомбы переделывая их фактивно делают из них полноценные ракеты. Теперь авиабомбы имеют большую мощность, чем ракеты.

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