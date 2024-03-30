В Киевской области активно усиливают оборону границ - ОВА

Уже было установлено почти 10 тысяч бетонных пирамид. Также обустроены противотанковые рвы.

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Киевская область готовит оборону / коллаж: Главред, фото: t.me/kyivoda, скриншот: видео

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в области продолжают наращивать работы по обустройству фортификационных сооружений. Уже установлено почти 10 тысяч бетонных пирамид.

Как отмечает Киевская ОВА в Telegram-канале, защита границ сегодня является одной из главных целей политики безопасности. Фортификации предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий и установления заградительных рубежей. Речь идет о "зубах дракона", противотанковых рвах и не только.

Отмечается, что уже было установлено почти 10 тысяч бетонных пирамид. Также обустроены противотанковые рвы.

видео дня

"Строительство фортификаций под постоянным контролем. На этой неделе провели заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" с участием представителей всех правоохранительных органов, военных и подрядчиков, которые привлечены к этому процессу. Ко всем требование единое: качество, соблюдение сроков и эффективное использование средств", - рассказал председатель ОВА Руслан Кравченко.

Кто такой Руслан Кравченко? Руслан Кравченко - украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Председатель Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

Напомним, что все области Украины укрепляют границы и строят фортификационные сооружения на фронте. Бригады из тыловых областей помогают строить линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивать системы заграждений и тому подобное.

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