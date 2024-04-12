РФ использует тактику как в Авдеевке еще в одном украинском городе - ISW

Страна-агрессор Россия усилила удары управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами по украинским позициям и использует это для медленного, но уверенного одержания побед. Этому способствует разбросанное и непоследовательное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.
В ISW напомнили, что российские войска использовали авиабомбы для тактического эффекта во время захвата Авдеевки в середине февраля.
По мнению военных аналитиков, похоже, российские силы снова используют эту тактику во время наступательных операций под Часовым Яром.
Российские удары заставили Украину принимать сложные решения между обеспечением противовоздушной обороны крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой, и Россия, похоже, использует деградировавший зонтик украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергетическую сеть и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Дефицит боеприпасов у ВСУ - что известно
У Украины может возникнуть серьезный дефицит снарядов для систем ПВО, если российские оккупанты продолжат атаковать страну с воздуха с такой же интенсивностью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские военные активно используют беспилотники на передовой вместо боеприпасов. Однако, даже при эффективном использовании беспилотников на поле боя, это не может полностью покрыть дефицит критически важных боеприпасов. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.
Силы обороны Украины страдают от серьезного дефицита боеприпасов и вынуждены сильно экономить снаряды для артиллерии. Это связано с длительной задержкой военной помощи от США, так как именно Штаты были крупнейшим поставщиком боеприпасов для ВСУ.
Как пишет издание New York Times со ссылкой на артиллериста Владислава Сломинского, в бою все решает артиллерия.
"У кого ее больше, тот и победит", — сказал он.
Другие новости:
- Военная помощь Украине: Конгресс может одобрить выделение $60 млрд до 22 апреля
- Объем 188 млн евро: Финляндия даст новый пакет военной помощи Украине
- Попытка Кэмерона помочь Украине с военной помощью США провалилась - The Guardian
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред