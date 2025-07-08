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Киркорова растоптали в России: что случилось

Алена Кюпели
8 июля 2025, 11:23
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Путиниста Киркорова унизили в России и рассказали ему, что он не умеет петь.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров долго еще будет помнить эти слова / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Кто унизил Филиппа Киркорова
  • За что его жестко раскритиковали

Певец-путинист Филипп Киркоров, который обжег себе руку во время концерта и находился в больнице, пережил жесткое унижение в России.

Как пишут российские пропагандисты, об унижении Киркорова рассказал российский артист Феликс Царикати.

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Оказалось, что Киркорову в террористической России много лет назад сказали, что он не умеет петь. По его словам, 16-летний Киркоров в 1983 году при поступлении в ГИТИС исполнил арию Фигаро, за что и получил от экзаменационной группы.

Как выглядит путинист Киркоров
Как выглядит путинист Киркоров / Фото Стархит

"Тогда будущему королю поп-эстрады было 16 лет, как можно петь такое произведение в этом возрасте?! А я, 19-летний парень, уже будучи студентом института, понятно, что исполнил ее лучше. Педагог сказала Филиппу: "Вот научишься петь, как Феликс, тогда и приходи"", — рассказал Царикати в своем интервью.

Киркоров перестал появляться на публике
Киркоров перестал появляться на публике / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Сам Киркоров отмечал, что провалил экзамен из-за недостаточной вокальной подготовки.

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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запретна въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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