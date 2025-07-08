Киркорова растоптали в России: что случилось

Кратко:
- Кто унизил Филиппа Киркорова
- За что его жестко раскритиковали
Певец-путинист Филипп Киркоров, который обжег себе руку во время концерта и находился в больнице, пережил жесткое унижение в России.
Как пишут российские пропагандисты, об унижении Киркорова рассказал российский артист Феликс Царикати.
Оказалось, что Киркорову в террористической России много лет назад сказали, что он не умеет петь. По его словам, 16-летний Киркоров в 1983 году при поступлении в ГИТИС исполнил арию Фигаро, за что и получил от экзаменационной группы.
"Тогда будущему королю поп-эстрады было 16 лет, как можно петь такое произведение в этом возрасте?! А я, 19-летний парень, уже будучи студентом института, понятно, что исполнил ее лучше. Педагог сказала Филиппу: "Вот научишься петь, как Феликс, тогда и приходи"", — рассказал Царикати в своем интервью.
Сам Киркоров отмечал, что провалил экзамен из-за недостаточной вокальной подготовки.
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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запретна въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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