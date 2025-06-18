Кратко:
- Что случилось с путинистом Киркоровым
- Что говорят эксперты о нем
Российский известный певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, выступил на частном корпоративе, где едва ли мог петь свою некогда популярную, перепетую песню "Дива".
На кадрах с роскошной свадьбы, где выступал артист, Киркоров выглядел очень болезненным и едва мог исполнить свой хит "Дива". По словам руководителя школы вокала "Меломаника" Андрея Юрца, которого цитируют российские пропагандисты, Киркоров однозначно не здоров.
"Как он "низит" и "плывет" по тональности. Зная Филиппа, замечу, он раньше такого не позволял, слышу подобное впервые. Налицо хроническая усталость или процессы, происходящие в организме действительно "больного" человека. На месте продюсера я бы артиста в таком виде на сцену не выпустил", - добавил он.
"Я не врач, но артист действительно выглядит очень болезненно. На щитовидку не похоже — как раз от нее пошел бы хрип в голосе, а у него смыкание связок очень хорошее. Проблема в чем-то другом", — сказал руководитель школы вокала Андрей Юрец.
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Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запретна въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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