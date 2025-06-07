"Мы не знаем": врачи назвали прогнозы больному путинисту Киркорову

Филипп Киркоров продолжает лечиться.

https://glavred.info/starnews/my-ne-znaem-vrachi-nazvali-prognozy-bolnomu-putinistu-kirkorovu-10671476.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров - болезнь / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Филиппу Киркорову поставили диагноз

Сколько времени будет длиться реабилитация

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, находится в больнице из-за ожога, который он получил во время выступления в Санкт-Петербурге.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинисту диагностировали ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатию.

видео дня

Менеджер Киркорова заявила, что он должен пройти реабилитацию на протяжении месяца. Российский врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал подобную меру разумной.

Филипп Киркоров сейчас проходит лечение / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"Восстановление пациента – индивидуально. Всегда лучше сроки восстановления продлить, чтобы не было дополнительных нагрузок. Артисты очень много двигаются, а это может помешать выздоровлению. Мы не знаем, как может отреагировать организм на усиленные репетиции. Тем более с возрастом любая патология, например сахарный диабет, дает дополнительную нагрузку на организм", – сказал медик.

Филипп Киркоров пока не комментировал свое состояние / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Также у него есть сомнения, что пластические операции певца повлияли на его состояние здоровья.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред