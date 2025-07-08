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Швейцария выделяет мощный транш Украине: Зеленский рассказал, куда пойдут средства

Руслан Иваненко
8 июля 2025, 00:27
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Швейцария согласовала финансирование на 5 миллиардов франков для реализации гуманитарных и восстановительных проектов в Украине.
Зеленский, Швейцария
Швейцария подтвердила решительную позицию по войне и поддержала идею справедливого мира для Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Швейцария выделяет 5 млрд франков (примерно 6,2 миллиарда долларов) на восстановление Украины
  • Зеленский встретился с президентом Нацсовета Швейцарии
  • Обсудили возвращение похищенных детей и поддержку Украины

Швейцария приняла решение предоставить Украине 5 миллиардов швейцарских франков (примерно 6,2 миллиарда долларов) на восстановление страны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после встречи с президентом Национального Совета Швейцарии Майей Риникер.

"Обсудили международную ситуацию, работу с партнерами, швейцарскую поддержку и помощь. Спасибо за решение выделить 5 млрд франков на восстановление нашей страны. Есть много перспективных проектов в гуманитарной сфере, которые с помощью этих средств можем совместно реализовать", - отметил глава государства.

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Отдельно во время переговоров стороны коснулись вопроса депортации украинских детей в Россию. Зеленский выразил надежду, что Швейцария присоединится к международным усилиям по их возвращению.

Также президент поблагодарил Майю Риникер за ее визит не только в Киев, но и в другие регионы Украины. "Это действительно важно", - подчеркнул он.

Со своей стороны, президент Нацсовета Швейцарии заявила, что ее страна решительно осуждает российскую агрессию и поддерживает установление "всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины".

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Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что Украина может свободно использовать западное вооружение, в том числе и ракеты Taurus. Однако, как пишет The Guardian, решение о передаче этих ракет до сих пор не принято, а сам Мерц в последнее время избегает прямых ответов на вопросы о причинах промедления, вероятно из-за внутриполитического сопротивления в Германии.

Кроме того, Великобритания передаст Украине 350 современных ракет для зенитно-ракетных комплексов, специально разработанных с учетом потребностей нашей страны. Поставка ракет осуществляется за средства, полученные из замороженных российских активов.

Также президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой стороны согласовали дальнейшие совместные шаги и обсудили усиление дипломатического давления на Россию.

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