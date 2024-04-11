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ВСУ придется принимать сложные решения: в ISW оценили последствия дефицита снарядов

Юрий Берендий
11 апреля 2024, 10:39
Аналитики ISW отмечают, что из-за дефицита критически важных снарядов, ВСУ приходится принимать трудные решения относительно приоритетности аспектов обороны.
ВСУ придется принимать сложные решения: в ISW оценили последствия дефицита снарядов
В ISW рассказали, способны ли дроны компенсировать дефицит снарядов ВСУ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 31 отдельная механизированная бригада

Украинские военные активно используют беспилотники на передовой вместо боеприпасов. Однако, даже при эффективном использовании беспилотников на поле боя, это не может полностью покрыть дефицит критически важных боеприпасов. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны ссылаясь на интервью президента Владимира Зеленского немецкому изданию Bild.

Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно развивает производство беспилотников. Однако, по его словам, эти беспилотники не могут полностью заменить системы противовоздушной обороны, дальнобойные ракетные комплексы или артиллерию.

"Украинские войска частично смягчили существующий дефицит артиллерийских боеприпасов, используя FPV-дроны для отражения атак российской пехоты и бронетехники", - говорится в отчете.

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В отчете отмечается, что командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, предостерег 10 апреля, что российские войска имеют преимущество в артиллерии в соотношении пять к одному. Он также отметил, что если США будут медлить с предоставлением военной помощи Украине, оккупанты могут получить преимущество в артиллерии даже в соотношении десять к одному "за несколько недель".

"Задержки с западной военной помощью заставляют украинских военнослужащих накапливать материально-технические средства, и украинские войска вынуждены принимать сложные решения о приоритетности определенных аспектов обороны ценой человеческих жизней и потерянных территорий, а также ценой противостояния инициативе по ограничению российского военного потенциала или планирования будущих контрнаступательных операций", - заключают аналитики в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Помощь Украине от США - дефицит снарядов

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина имеет шансы на отражение российских наступательных действий в случае предоставления дополнительной военной помощи Соединенными Штатами Америки, считает помощница министра обороны Селеста Валландер.

Необходимо немедленно поставить Украине средства противовоздушной обороны и боеприпасы, поскольку без поддержки со стороны США у ВСУ могут закончиться быстро, что сделает их позиции уязвимыми перед ударами российских оккупантов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что любые задержки могут привести к продвижению россиян вдоль фронта боевых действий.

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи также предупредил, что без поддержки США артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны могут закончиться в Силах обороны "достаточно быстро", что делает Украину уязвимой к частичному или полному поражению в войне.

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