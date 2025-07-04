Сбивает с толку водителей: что означает дорожный знак с ромбом на синем фоне

Вы узнаете:
- Что запрещает водителям дорожный знак с белым ромбом на синем фоне
- Где устанавливают этот символ
Украинцам, которые находятся в Европе или только планируют поездку туда, стоит быть внимательными на дороге - особенно, если путешествуют на собственном автомобиле. Ведь в странах Европы довольно часто появляются знаки дорожного движения, которые в Украине не встречаются. Один из таких необычных знаков - синий квадрат с белым ромбом. Главред выяснил, что означает этот символ на дороге и как нужно действовать водителям.
Что означает синий знак с белым ромбом
Белый ромб на синем фоне чаще всего можно увидеть во Франции, хотя постепенно его внедряют и в других странах ЕС. Его главная функция - регулирование проезда по карпулинг-полосам, передает портал SUV News.
Стоит отметить, что карпулинг - это поездки, в которых участвуют несколько пассажиров. Такой подход имеет экологическое и практическое обоснование: меньше машин - меньше пробок и меньше вредных выбросов.
Ездить по такой полосе разрешено только если:
- в автомобиле находится не менее двух человек (водитель и пассажир);
- водитель управляет такси, автобусом или электромобилем (при наличии специального стикера о "нулевом уровне выбросов").
Не стоит игнорировать этот дорожный знак - во Франции за нарушение правил пользования карпулинг-полосой предусмотрен штраф в 135 евро.
За соблюдением правил "следят" камеры с элементами искусственного интеллекта.
В Украине подобной инфраструктуры пока нет, но внедрение новых правил - лишь вопрос времени.
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