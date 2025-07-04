Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Сбивает с толку водителей: что означает дорожный знак с ромбом на синем фоне

Марина Фурман
4 июля 2025, 03:55
17
Игнорирование дорожного знака может дорого стоить.
авто, дорожный знак
Что означает дорожный знак с белым ромбом на синем фоне / Коллаж: Главред, фото pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Что запрещает водителям дорожный знак с белым ромбом на синем фоне
  • Где устанавливают этот символ

Украинцам, которые находятся в Европе или только планируют поездку туда, стоит быть внимательными на дороге - особенно, если путешествуют на собственном автомобиле. Ведь в странах Европы довольно часто появляются знаки дорожного движения, которые в Украине не встречаются. Один из таких необычных знаков - синий квадрат с белым ромбом. Главред выяснил, что означает этот символ на дороге и как нужно действовать водителям.

Что означает синий знак с белым ромбом

Белый ромб на синем фоне чаще всего можно увидеть во Франции, хотя постепенно его внедряют и в других странах ЕС. Его главная функция - регулирование проезда по карпулинг-полосам, передает портал SUV News.

видео дня

Стоит отметить, что карпулинг - это поездки, в которых участвуют несколько пассажиров. Такой подход имеет экологическое и практическое обоснование: меньше машин - меньше пробок и меньше вредных выбросов.

Ездить по такой полосе разрешено только если:

  • в автомобиле находится не менее двух человек (водитель и пассажир);
  • водитель управляет такси, автобусом или электромобилем (при наличии специального стикера о "нулевом уровне выбросов").

Не стоит игнорировать этот дорожный знак - во Франции за нарушение правил пользования карпулинг-полосой предусмотрен штраф в 135 евро.

За соблюдением правил "следят" камеры с элементами искусственного интеллекта.

В Украине подобной инфраструктуры пока нет, но внедрение новых правил - лишь вопрос времени.

Читайте также:

О ресурсе: SUV News

SUVNews - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

правила дорожного движения дорожные знаки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Китай сделал неожиданное заявление о войне: что скрывает Пекин

Китай сделал неожиданное заявление о войне: что скрывает Пекин

00:48Политика
РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

00:36Украина
"Он хочет внимания": Сырский резко отреагировал на конфликт с комбатом Ширшиным

"Он хочет внимания": Сырский резко отреагировал на конфликт с комбатом Ширшиным

23:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Сейчас таких нет": историк раскрыл, как называли женщин во времена Киевской Руси

"Сейчас таких нет": историк раскрыл, как называли женщин во времена Киевской Руси

В магазинах продают фальшивое сливочное масло: как за секунды отличить подделку

В магазинах продают фальшивое сливочное масло: как за секунды отличить подделку

Магнитные бури будут "трусить" страну одна за другой: названы самые опасные дни

Магнитные бури будут "трусить" страну одна за другой: названы самые опасные дни

Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

Последние новости

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти буквы M

04:56

Гороскоп на завтра 5 июля: Весам - напряжение, Рыбам - интересное приглашение

04:35

Капуста "цвітна" или "кольорова" - как правильно сказать: ответ удивитВидео

04:06

Как выбрать джинсы без примерки: блогер показала три проверенных способа

03:55

Сбивает с толку водителей: что означает дорожный знак с ромбом на синем фоне

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:30

Что делает кофеин с нашим телом: польза и вред

02:30

Точный залп HIMARS: новые детали ликвидации причастного к зверствам генерала РФ

01:30

Экстрим и грация: 66-летняя Мадонна исполнила опасный трюк

01:22

Оккупанты атаковали Полтавскую область "шахедами": раздавались взрывы, есть пострадавшие

Реклама
00:48

Китай сделал неожиданное заявление о войне: что скрывает Пекин

00:36

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

03 июля, четверг
23:35

Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

23:30

"Он хочет внимания": Сырский резко отреагировал на конфликт с комбатом Ширшиным

23:19

Умер Голливудский актер, звезда фильма "Убить Билла"

22:53

Иран больше не будет передавать России "Шахеды", но помощь не прекращается - что известно

22:40

Стали звездами Украины: 6 детей, которые прославились ролями в кино

22:37

США приостановили поставки оружия в Украину, но есть нюанс - о чем идет речь

22:19

Поставки ракет из США остановились: СМИ раскрыли, какой план "Б" предлагает Европа

21:55

ЕСПЧ рассмотрит законность национализации ПриватБанка: решение станет обязательным для Украины

21:21

"Железный купол" над Украиной: эксперт раскрыл возможно ли его построение

Реклама
21:20

Как отбелить белую футболку в домашних условиях: очень простой способВидео

21:13

Что нельзя одалживать 4 июля: приметы, которые нельзя нарушать

20:35

Даже люди с самым острым зрением не заметят 3 хамелеонов: загадка "со звездочкой"

20:29

Как очистить казан от сильного нагара: способ, о котором многие не знаютВидео

20:25

Взрывы в Киеве: Россия запустила Шахеды по столице после переговоров Трампа и Путина

20:23

Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

20:16

Коростышев открывает тайны: что скрывают легенды и гранитные скалыФотоВидео

19:56

"К сожалению, это конец": у Веры Брежневой сделали заявление

19:45

Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

19:25

Трамп провел новые переговоры с Путиным - что говорили об Украине

19:15

Украинцы массово получили деньги от государства: время проверить банковские карты

19:10

РФ в ближайшее время может устроить массированный налёт дроновмнение

18:58

Зеленский назвал главное условие для мира на фоне переговоров Трампа и ПутинаВидео

18:53

На рынке появились первые украинские арбузы: какая цена на них в этом году

18:43

В России вводят масштабные ограничения для граждан - что случилось

18:23

Блестящая высокоточная операция: ВСУ уничтожили важную для россиян технику

18:23

Чем убрать известковый налёт на раковине: способ, о котором многие забылиВидео

18:15

Зачем кладут бумажку на лоб покойника - священник раскрыл истинное значениеВидео

17:31

Был моей душой: две украинские актрисы, которые потеряли мужей на войне

17:20

Как легко заточить терку в домашних условиях за считанные минуты - лайфхак

Реклама
17:13

Украина подписала историческое соглашение с США по оружию - детали от Зеленского

17:02

Мадяр сообщил о результатах Группировки СБС: уничтожили 28% окупантов и 22% целей от общего количества актуально

16:59

Соседи будут завидовать урожаю: секретный способ подкормки моркови в июле

16:55

Как отмыть конфорки от жира и нагара: легкий, но рабочий способВидео

16:55

Таксист, который побил Тоню Матвиенко, предстанет перед судом

16:43

Доллар стремительно полетел вниз, евро подскочил: свежий курс валют на 4 июля

16:34

Есть проблема: в Третьей штурмовой бьют тревогу из-за защиты Украины от атак РФ

16:34

"Вот, почему гибнут лучшие": названы новые детали гибели пилота F-16 Устименко

16:15

В Луганске "минуснули" оккупационного главаря: в Сети уже разлетелись первые видеоВидео

16:11

Что будет с долларом в июле: финансистка назвала 5 факторов, которые ударят по курсу

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять