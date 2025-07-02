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Почему американские полицейские касаются задней фары: секрет раскрыт

Руслан Иваненко
2 июля 2025, 22:42
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Как полицейские США используют прикосновение к авто для сбора доказательств и наблюдения.
Полиция США, авто
Зачем американские полицейские касаются задней фары во время остановки авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем американские копы касаются фары остановленного автомобиля
  • Какие две основные причины этой уникальной полицейской практики
  • Как этот простой жест влияет на безопасность офицера и выявление преступников

Каждый, кто хоть раз смотрел американские фильмы или сериалы, видел, как работает полиция в США. Вежливые офицеры, адекватные граждане - такая картинка прочно запечатлелась в нашем сознании.

Главред решил разобраться в этой практике, которая не встречается в работе украинских правоохранителей.

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Тайна прикосновения: Что стоит за привычкой американских копов

Как рассказывает УНИАН, на первый взгляд, незначительная деталь является важной частью процедуры остановки транспортного средства в США. Когда полицейский автомобиль догоняет нарушителя и включает проблесковые маячки, водитель останавливается на обочине. Офицер выходит из своего авто и, проходя мимо задней фары остановленной машины, касается ее пальцами.

Наши эксперты в сфере правоохранительной деятельности подтверждают, что это действие имеет как минимум две весомые причины, которые обеспечивают безопасность офицера и способствуют раскрытию потенциальных преступлений.

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Отпечатки пальцев как доказательство

Основная причина, по которой американские полицейские касаются заднего фонаря, - это оставить свои отпечатки пальцев на автомобиле. Эта, казалось бы, мелочь является критически важной для безопасности офицера.

Никогда нельзя знать, кто сидит за рулем остановленной машины. Учитывая легализацию оружия во многих штатах, нарушитель может быть вооруженным, опасным и не напуганным перспективой попасть в тюрьму.

Если вдруг с полицейским что-то случится во время остановки, и нужно будет расследовать происшествие, оставленные отпечатки пальцев на стекле фары станут неоспоримым доказательством его контакта с этим конкретным автомобилем. Это значительно упрощает идентификацию машины и дальнейший поиск.

Психологический аспект: наблюдение за реакцией водителя

Вторая причина этого прикосновения является более прозаичной, но не менее важной. Таким образом, офицер привлекает внимание водителя к своему приближению и наблюдает за его реакцией.

Обычный человек, которому нечего скрывать, может просто обернуться, демонстрируя спокойствие. Однако потенциальный преступник, вероятно, начнет нервничать, менять положение тела или пытаться скрыть что-то в салоне.

Кроме того, по поведению водителя во время этого короткого контакта можно определить, не находится ли он под воздействием веществ, влияющих на скорость или замедление реакций. Этот момент прикосновения дает офицеру ценную информацию еще до того, как он начнет разговор с водителем.

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Об источнике УНИАН

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