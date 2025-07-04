Меладзе и Джанабаева показали редкое фото младшего сына: уже 11 лет

Российские артисты продолжают выступать и воспитывать своих детей.

https://glavred.info/starnews/meladze-i-dzhanabaeva-pokazali-redkoe-foto-mladshego-syna-uzhe-11-let-10678655.html Ссылка скопирована

Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Кратко:

Как выглядит младший сын Меладзе и Джанабаевой

По какому поводу появилось видео

В сети появилось фото младшего сына Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, мальчик редко появляется на фото или видео артистов из РФ. Старший, внебрачный сын пары уже давно живет отдельно и его практически никогда не видно в публичном пространстве.

видео дня

А вот 11-летний сын Меладзе находится с родителями и его фото - настоящая редкость, как и фото его младшей сестры Агаты.

Сын Меладзе и Джанабаевой Лука / Скриншот видео

"Вот какой Лука на этих видео, такой и в жизни. Кадры, которые мы наблюдаем каждый день", - подписала фото Джанабаева.

Валерий Меладзе больше не выступает в РФ / фото: instagram.com, Валерия Меладзе

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Валерий Меладзе - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - звезда приезжал в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Валерий Меладзе? Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред