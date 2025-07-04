Меладзе и Джанабаева показали редкое фото младшего сына: уже 11 лет

Кратко:
- Как выглядит младший сын Меладзе и Джанабаевой
- По какому поводу появилось видео
В сети появилось фото младшего сына Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, мальчик редко появляется на фото или видео артистов из РФ. Старший, внебрачный сын пары уже давно живет отдельно и его практически никогда не видно в публичном пространстве.
А вот 11-летний сын Меладзе находится с родителями и его фото - настоящая редкость, как и фото его младшей сестры Агаты.
"Вот какой Лука на этих видео, такой и в жизни. Кадры, которые мы наблюдаем каждый день", - подписала фото Джанабаева.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Валерий Меладзе - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - звезда приезжал в Россию.
А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.
Вас также может заинтересовать:
- Константин Меладзе вышел на связь и сообщил печальное известие - детали
- Валерий Меладзе вернулся в РФ и воссоединился с первой семьей - причина
- Взрослый мужчина: как выглядит внебрачный сын Меладзе и Джанабаевой
Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред