Валерий Меладзе вернулся в РФ и воссоединился с первой семьей - причина

Кратко:
- Валерий Меладзе находится в Москве
- Чем певец там занят
Российский певец Валерий Меладзе, который так и не высказал свое мнение о террористическом вторжении РФ в Украину, прилетел в РФ на день рождения внука Георгия.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, певец гулял по Москве с внуком, который ухватился за свою маму Софико.
"Валерий Меладзе приехал в Россию. Судя по вывескам, гуляет на Рублевке с дочкой Софико и внуком Георгием. Прилетел на день рождения: завтра малышу исполняется год", - написали СМИ.
Пока Меладзе не подтвердил свой приезд в страну-оккупанта. Напомним, певец не выступает в РФ еще с 2022 года и уехал вместе с женой Альбиной Джанабаевой и детьми жить в Испанию.
Все же иногда артист прилетает в Россию, но не афиширует это публично.
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Валерий Меладзе - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - звезда приезжал в Россию.
А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.
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Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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