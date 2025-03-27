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Как выглядит старший сын Меладзе и Джанабаевой: певица похвасталась достижением

Алена Кюпели
27 марта 2025, 10:47
119
Альбина Джанабаева поделилась своей гордостью.
Cын Меладзе дебютировал на сцене
Cын Меладзе дебютировал на сцене / Коллаж Главред, скриншот видео Instagram/albinadzhanabaeva

Кратко:

  • Как выглядит сын Меладзе
  • Что он сделал

Десятилетний сын российского певца Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой Лука дебютировал на сцене вместе со своим отцом.

На своей странице в Instagram, певица описала как мальчик шел к своему дебюту и что он делал на сцене вместе с Меладзе.

видео дня

"Все случилось в Испании на недавнем концерте Валерия. Лука готовился к этому с самого раннего детства. Сначала увлекся игрой на барабанах, потом освоил гитару и бас-гитару, саксофон и кларнет. Как-то став свидетелем музыкальных достижений младшего сына, Валера спросил, не хочет ли тот выступить с ним на концерте. Лука с радостью согласился. И вот это случилось. Вместе со зрителями я с волнением наблюдала выступления двух самых близких для меня мужчин", — поделилась певица.

Сын Меладзе и Джанабаевой вышел на сцену
Сын Меладзе и Джанабаевой вышел на сцену / Скриншот видео

Российская певица, которая молчит о войне в Украине, также показала кадры с репетиций и само выступление. Лука играл на саксофоне, пока Меладзе исполнял свои хиты. "Ну что тут скажешь? Горжусь, восхищаюсь и очень люблю!" — написала Джанабаева.

Сын Меладзе и Джанабаевой вышел на сцену
Сын Меладзе и Джанабаевой вышел на сцену / Скриншот видео

У Джанабаевой и Меладзе также есть 21-летний сын Константин и трехлетняя Агата. А от первого брака у Меладзе взрослые дочери: Инга, София и Арина. Певец поддерживает с ними общение, несмотря на болезненный развод с их матерью Ириной.

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Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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Кто такая Альбина Джанабаева?

Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

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