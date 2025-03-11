"Печально выглядит": Альбину Джанабаеву не узнали без фильтров

Кратко:
- Альбина Джанабаева показала себя без ретуши и фильтров
- Некоторые поклонники не узнали артистку
Певица и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева снимает для своего блога в Instagram юмористические ролики. При этом артистка не боится появляться в кадре без макияжа.
Впрочем, нередко Джанабаева пользуется различными фильтрами. Однако на недавнем видео ретуши не оказалось, и внешность певицы вызвала в комментариях бурные споры. Многие отметили, что 45-летняя Альбина прекрасно выглядит в любом состоянии и образе.
Иные же наоброт, стали оставлять нелестные комментарии, дескать Альбина с ретушью и без - совершенно разные женщины: "Я бы никогда вас не узнала! Что с людьми делает природа!", "Что с лицом?", "Да не может этого быть", "Кто это?", "Зачем вы выкладываете себя в таком виде?", "Печально выглядит" и т.д.
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Кто такая Альбина Джанабаева?
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
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