"Печально выглядит": Альбину Джанабаеву не узнали без фильтров

Жена Валерия Меладзе удивила поклонников своим естественным видом.

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Альбина Джанабаева без макияжа - как сейчас выглядит жена Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Кратко:

Альбина Джанабаева показала себя без ретуши и фильтров

Некоторые поклонники не узнали артистку

Певица и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева снимает для своего блога в Instagram юмористические ролики. При этом артистка не боится появляться в кадре без макияжа.

Впрочем, нередко Джанабаева пользуется различными фильтрами. Однако на недавнем видео ретуши не оказалось, и внешность певицы вызвала в комментариях бурные споры. Многие отметили, что 45-летняя Альбина прекрасно выглядит в любом состоянии и образе.

видео дня

Иные же наоброт, стали оставлять нелестные комментарии, дескать Альбина с ретушью и без - совершенно разные женщины: "Я бы никогда вас не узнала! Что с людьми делает природа!", "Что с лицом?", "Да не может этого быть", "Кто это?", "Зачем вы выкладываете себя в таком виде?", "Печально выглядит" и т.д.

Альбина Джанабаева без макияжа - как сейчас выглядит жена Меладзе / instagram.com/albinadzhanabaeva

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Кто такая Альбина Джанабаева? Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

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