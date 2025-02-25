Альбина Джанабаева внезапно покинула Испанию - детали

Альбина Джанабаева удивила своим поступком.

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Альбина Джанабаева - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Кратко:

Альбина Джанабаева улетела из Испании

Певица показала рядом с собой только дочку

Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала вместе с детьми и мужем Валерием Меладзе жить в Испанию, поделилась новостью.

Как стало известно из соцсетей певицы, она вместе с дочерью Агатой укуда-тоулетела. Вероятно, Меладзе остался в Испании.

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На кадрах, которыми поделилась Альбина, маленькая Агата сидела на чемодане в аэропорту. Куда именно отправилась певица неизвестно.

Альбина Джанабаева с дочерью Агатой / фото: скрин instagram.com, Альбина Джанабаева

Напомним, Джанабаева и Меладзе поженились в 2014 году и вместе пара воспитывает троих детей – Константина, Луку и Агату.

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Валерий Меладзе - последние новости по теме

Как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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Кто такая Альбина Джанабаева? Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

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