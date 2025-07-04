Точный залп HIMARS: новые детали ликвидации причастного к зверствам генерала РФ

Главное:
- Ликвидирован российский генерал-майор Михаил Гудков
- Удар пришёлся на момент построения личного состава
В приграничном районе Курской области 2 июля был ликвидирован российский генерал-майор Михаил Гудков — заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России.
О его уничтожении сообщило министерство обороны РФ, говорится в материале Currenttime. Вместе с ним был ликвидирован также его напарник, Нариман Шихалиев.
По данным российских военных обозревателей, командный пункт в посёлке Коренево был поражён ударами из реактивной системы залпового огня HIMARS. На момент атаки там находились Гудков, его заместитель и до двух десятков военнослужащих. По некоторой информации, удар пришёлся на момент построения личного состава.
Что известно о генерале Гудкове
Отмечается, что Гудков ранее возглавлял 155-ю гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, удостоенную орденов Жукова и Суворова. Звание "героя РФ" он получил в 2023 году за участие в преступной войне с Украиной.
Украинские военные сообщают, что данная бригада принимала участие в боях за Бучу, Ирпень и Гостомель, где, по их данным, могли быть совершены преступления против мирного населения.
ВСУ утверждают, что в ходе сражений в Киевской области подразделение понесло значительные потери, утратив более половины личного состава. Журналисты сообщали, что к концу 2023 года эта часть стала одной из наиболее пострадавших в российской армии за время полномасштабной войны.
Напомним, в Сети ранее узнали о ликвидации в Крыму топ-командира РФ. Не исключено, что Ильдар Ахмеров был ликвидирован в ходе операции украинской разведки.
Как ранее сообщал Главред, в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.
Ранее сообщалось о том, что командующий 8-й армии РФ был ликвидирован в Донецке. Российский полковник был ликвидирован во время удара по Донецку.
Читайте также:
- Где можно хоронить домашних любимцев: священник дал ответ
- В России разбился истребитель Су-34 - удалось ли выжить экипажу
- Привязали к мотоциклу: россияне жестоко казнили украинского военнопленного
Об источнике: Currenttime
Редакция находится в Праге (Чехия), Вильнюсе (Литва), Риге (Латвии), а журналисты работают в Украине, Беларуси, Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове, странах Центральной Азии и других странах мира. Currenttime – это телеканал, созданный RFE/RL при участии "Голоса Америки".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред