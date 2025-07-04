Точный залп HIMARS: новые детали ликвидации причастного к зверствам генерала РФ

Военные 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ известны причастностью к зверствам в Киевской области.

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/ Коллаж: Главред, фото: Википедия, c-pravda.ru

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Ликвидирован российский генерал-майор Михаил Гудков

Удар пришёлся на момент построения личного состава

В приграничном районе Курской области 2 июля был ликвидирован российский генерал-майор Михаил Гудков — заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России.

О его уничтожении сообщило министерство обороны РФ, говорится в материале Currenttime. Вместе с ним был ликвидирован также его напарник, Нариман Шихалиев.

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По данным российских военных обозревателей, командный пункт в посёлке Коренево был поражён ударами из реактивной системы залпового огня HIMARS. На момент атаки там находились Гудков, его заместитель и до двух десятков военнослужащих. По некоторой информации, удар пришёлся на момент построения личного состава.

Что известно о генерале Гудкове

Отмечается, что Гудков ранее возглавлял 155-ю гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, удостоенную орденов Жукова и Суворова. Звание "героя РФ" он получил в 2023 году за участие в преступной войне с Украиной.

Украинские военные сообщают, что данная бригада принимала участие в боях за Бучу, Ирпень и Гостомель, где, по их данным, могли быть совершены преступления против мирного населения.

ВСУ утверждают, что в ходе сражений в Киевской области подразделение понесло значительные потери, утратив более половины личного состава. Журналисты сообщали, что к концу 2023 года эта часть стала одной из наиболее пострадавших в российской армии за время полномасштабной войны.

Напомним, в Сети ранее узнали о ликвидации в Крыму топ-командира РФ. Не исключено, что Ильдар Ахмеров был ликвидирован в ходе операции украинской разведки.

Как ранее сообщал Главред, в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Ранее сообщалось о том, что командующий 8-й армии РФ был ликвидирован в Донецке. Российский полковник был ликвидирован во время удара по Донецку.

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Об источнике: Currenttime Редакция находится в Праге (Чехия), Вильнюсе (Литва), Риге (Латвии), а журналисты работают в Украине, Беларуси, Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове, странах Центральной Азии и других странах мира. Currenttime – это телеканал, созданный RFE/RL при участии "Голоса Америки".

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