Как выбрать джинсы без примерки: блогер показала три проверенных способа

Выбрать брюки, которые идеально подойдут по размеру и длине легко, если знать несколько хитростей.

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Как определить без примерки, подойдут ли по размеру и длине джинсы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как узнать, подойдут ли брюки по размеру, не меряя их

Как проверить необходимую длину штанов

Перед покупкой новых брюк важно их померить, чтобы не прогадать с размером. Ведь даже если человек уверен в своем размере М, не исключено, что размерная сетка одного магазина отличается от другого.

И бывает так, что померить штаны нет как, а проверить, не будут ли они маловаты, или великоваты надо. Главред узнал, что на этот случай есть три проверенных способа. О них в Instagram рассказала украинский блогер София Сизова.

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Первый способ заключается в том, что руку нужно зажать в кулак и вставить горизонтально в штаны или джинсы. Если рука заходит хорошо и при этом ничего не висит и не давит - это необходимый размер штанов.

Второй метод, которым можно воспользоваться - это обертывание штанов вокруг шеи. Их нужно просто накинуть на спину и свести спереди шеи в той части, где они садятся на талии.

Третий метод поможет измерить необходимую длину брюк. Для этого их края нужно взять в руки и развести максимально в стороны.

Смотрите видео, как подобрать джинсы без примерки:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

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