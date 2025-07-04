Как выбрать джинсы без примерки: блогер показала три проверенных способа

Вы узнаете:
- Как узнать, подойдут ли брюки по размеру, не меряя их
- Как проверить необходимую длину штанов
Перед покупкой новых брюк важно их померить, чтобы не прогадать с размером. Ведь даже если человек уверен в своем размере М, не исключено, что размерная сетка одного магазина отличается от другого.
И бывает так, что померить штаны нет как, а проверить, не будут ли они маловаты, или великоваты надо. Главред узнал, что на этот случай есть три проверенных способа. О них в Instagram рассказала украинский блогер София Сизова.
Первый способ заключается в том, что руку нужно зажать в кулак и вставить горизонтально в штаны или джинсы. Если рука заходит хорошо и при этом ничего не висит и не давит - это необходимый размер штанов.
Второй метод, которым можно воспользоваться - это обертывание штанов вокруг шеи. Их нужно просто накинуть на спину и свести спереди шеи в той части, где они садятся на талии.
Третий метод поможет измерить необходимую длину брюк. Для этого их края нужно взять в руки и развести максимально в стороны.
Смотрите видео, как подобрать джинсы без примерки:
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О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
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