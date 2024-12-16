Большинство неправильно использует сушилку: как быстро высушить штаны дома

Все мы знаем как долго высыхают штаны в зимний период даже в помещении, однако этот процесс можно ускорить.

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Действенные советы, как высушить мокрую одежду за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какую ошибку часто делают во время сушки штанов

Как ускорить высушивание штанов

Можно ли высушить штаны за считанные минуты

В зимний период времени, когда на улице лютует мороз, обычно сушку одежды хозяйки переносят с улицы внутрь дома. Но даже при включенном отоплении процесс сушки некоторых вещей достаточно долгий. Поэтому возникает вопрос, например, чем можно высушить штаны быстрее.

Главред узнал, что на самом деле сами хозяйки часто замедляют процесс высыхания штанов из-за того, что неправильно их вешают на сушилку. Украинский блогер Ирина Денисенко рассказала, в чем многие ошибаются.

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Дело в том, что мы привыкли вешать джинсы или брюки на сушилку штаниной друг на друга. На самом же деле одну штанину нужно продеть на одну сторону, а вторую - на параллельную.

Понятно, что этот лайфхак не поможет высушить штаны за считанные минуты, однако позволит заметно сократить время высыхания вещей при комнатной температуре.

Смотрите видео, как правильно вешать штаны на сушилку для одежды:

При этом в Сети делятся и другими более экстремальными советами, как высушить штаны за 10 минут. Например, если у вас возникал вопрос, можно ли высушивать штаны феном, то ответ - да.

Для этого повесьте брюки на вешалку, включите фен на средней температуре, чтобы не повредить ткань и сушите одежду. При этом поток воздуха старайтесь направлять на влажные участки, постоянно двигая фен.

Еще один способ, как быстро высушить мокрые штаны - это использование обычных полотенец. Положите штаны между двумя сухими полотенцами и плотно заверните их в рулон, при этом надавливая на него. После этого можно подсушить штаны феном, если вам нужно высушить вещь за 5 минут, или повесить вблизи нагревательного устройства, если времени у вас больше.

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Кто такая Ирина Денисенко? Ирина Денисенко - украинский блогер, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.

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