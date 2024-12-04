Для чего хозяйки кладут губки в отсек стиральной машины: интересный лайфхак

Можно быстро убрать налет в отсеках стиральной машины, если знать один секрет.

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Как очистить отсек стиральной машины / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Для чего класть губки в стиральную машину

Как легко отмыть налет от порошка

Часто бывает так, что в отсеках стиральной машины собирается грязь и появляется налет. К тому же, от него очень трудно избавиться.

Автор YouTube канала "Советы для дома" поделилась интересным лайфхаком, который поможет решить эту проблему и убрать грязь даже в самых сложных местах, пишет Главред.

Как очистить отсек стиральной машины от налета

Чтобы легко и быстро очистить отсек для порошка в стиральной машине, нужно взять лишь обычные губки для мытья посуды и уксус.

Налейте на губку уксус, не жалейте, губка должна хорошо им пропитаться. После этого положите её в один из отсеков, мягкой стороной вниз. Стоит подчеркнуть, что губку нужно положить именно на то место, где у вас накопился налет или остатки моющих средств.

Отсек для кондиционера чаще всего самый маленький по размеру, поэтому в него нужно положить либо небольшую губку, либо просто налить уксус до отметки максимум.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

После того, как положите губки в отсек, закройте его и оставьте на 1-2 часа. Когда пройдет время, открывайте отсек, достаньте губки и протрите ими отсеки. Важно: протирать нужно мягкой стороной, чтобы не остались царапины.

Как помыть отсек для стирального порошка в стиралке - видео:

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Что известно о YouTube канале "Советы для дома" "Поради для дому" - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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