Чтобы не сломалась: сколько раз в день можно запускать стиральную машину

Мало кто знает, сколько раз на самом деле можно включать стиралку на день.

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Сколько раз в день можно запускать стиральную машину / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Эксперты по ремонту бытовой техники советуют пользователям избегать частых запусков стиральной машины подряд. Домашние машины не предназначены для интенсивной или непрерывной работы, и избыточная нагрузка может значительно сократить срок службы устройства.

Главред узнал, как не сломать стиральную машинку частным использованием.

Сколько раз в день можно стирать в стиральной машине?

Частота запусков стиральной машины зависит от выбранных программ и объема загрузки. В среднем стиральную машину автомат можно безопасно запускать 2-3 раза в день, если программы короткие или с небольшой загрузкой, пишет портал На пенсии.

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Однако если вы планируете стирку плотных хлопчатобумажных вещей или используете полный цикл, специалисты рекомендуют ограничиться двумя стирками в день.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Можно ли запускать стиральную машину 2 раза подряд?

Хотя теоретически можно запустить машину дважды подряд, это увеличивает нагрузку на двигатель и нагревательные элементы. Поэтому, если вы стремитесь продлить срок службы своей стиральной машины, лучше всего делать перерыв между стирками. Оптимально загружать машину не более двух раз подряд, при этом соблюдая рекомендованный перерыв.

Какой перерыв должен быть между стирками в стиральной машине?

Мнения специалистов расходятся, но большинство советуют оставлять перерыв между циклами от 20 минут до 1 часа. Если стирка длилась более часа, предпочтительно выдерживать перерыв около 1-3 часов, чтобы все механизмы успели остыть и отдохнуть.

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