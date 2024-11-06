Меньше чем кажется: сколько порошка надо засыпать в стиральную машину

Эксперт по уборке определил оптимальное количество стирального порошка для стиральной машины, выяснив, что многие люди используют его слишком много.

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Сколько порошка надо засыпать в стиральную машину - точная цифра / Коллаж Главред, фото: pexels, pixabay

Вы узнаете:

Как сэкономить на стирке

Сколько порошка нужно бросать в стиральную машину

Эксперты утверждают, что большинство людей используют слишком много моющего средства, независимо от объема загрузки машины.

Главредвыяснил, сколько порошка нужно бросать в стиральную машину.

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Один пользователь Reddit, испытав меньшее количество порошка, был поражен результатом и подтвердил, что это действительно меняет качество стирки, передает Mirror.

"Я слышал, что нужно только столовую ложку или две стирального порошка, и думал: "Нет, это же гадость!" Я бы использовал полные колпачки стирального порошка. Что ж, я стала более экономной и решила попробовать бросать меньше порошка", - говорится в публикации.

Пользователь отметил, что такой способ позволяет одежде пахнуть свежестью и при этом экономить на порошке.

"Ого, моя одежда такая чистая и удобная. Она мягкая, пахнет свежестью, и мне не нужно тратить средства на стиральный порошок каждые две недели", - резюмировал автор.

Эксперты из Appliance Doctors поддерживают мнение, что для современных стиральных машин нужно очень мало моющего средства. Они отмечают, что новые модели эффективно работают с минимальным количеством порошка.

"Высокоэффективные стиральные машины используют значительно меньше воды, чем старые машины. Две чайные ложки жидкого моющего средства или две столовые ложки порошка идеально подходят для вашей высокоэффективной стиральной машины! В дозаторе может показаться, что это немного, но, поверьте нам, именно столько стирального средства нужно для стандартной загрузки одежды", - указывают они.

Что касается более грязной одежды, специалисты отмечают, что добавление дополнительного мыла не является необходимым. Вместо этого они рекомендуют точечную обработку пятен и предварительное замачивание, что является более действенным методом для очистки сильно загрязненных вещей.

Специалисты по стирке обращают внимание на чрезмерное использование моющих средств, объясняя, что мерный стаканчик, идущий в комплекте с жидким стиральным порошком, почти в десять раз больше, чем на самом деле нужно.

"Это просто еще одна тактика, которую используют мыловаренные компании, чтобы заставить вас тратить больше на их продукцию", - обнаружили они.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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