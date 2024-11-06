Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Меньше чем кажется: сколько порошка надо засыпать в стиральную машину

Юрий Берендий
6 ноября 2024, 18:54
64
Эксперт по уборке определил оптимальное количество стирального порошка для стиральной машины, выяснив, что многие люди используют его слишком много.
Меньше чем кажется: сколько порошка надо засыпать в стиральную машину
Сколько порошка надо засыпать в стиральную машину - точная цифра / Коллаж Главред, фото: pexels, pixabay

Вы узнаете:

  • Как сэкономить на стирке
  • Сколько порошка нужно бросать в стиральную машину

Эксперты утверждают, что большинство людей используют слишком много моющего средства, независимо от объема загрузки машины.

Главредвыяснил, сколько порошка нужно бросать в стиральную машину.

видео дня

Один пользователь Reddit, испытав меньшее количество порошка, был поражен результатом и подтвердил, что это действительно меняет качество стирки, передает Mirror.

"Я слышал, что нужно только столовую ложку или две стирального порошка, и думал: "Нет, это же гадость!" Я бы использовал полные колпачки стирального порошка. Что ж, я стала более экономной и решила попробовать бросать меньше порошка", - говорится в публикации.

Пользователь отметил, что такой способ позволяет одежде пахнуть свежестью и при этом экономить на порошке.

"Ого, моя одежда такая чистая и удобная. Она мягкая, пахнет свежестью, и мне не нужно тратить средства на стиральный порошок каждые две недели", - резюмировал автор.

Эксперты из Appliance Doctors поддерживают мнение, что для современных стиральных машин нужно очень мало моющего средства. Они отмечают, что новые модели эффективно работают с минимальным количеством порошка.

"Высокоэффективные стиральные машины используют значительно меньше воды, чем старые машины. Две чайные ложки жидкого моющего средства или две столовые ложки порошка идеально подходят для вашей высокоэффективной стиральной машины! В дозаторе может показаться, что это немного, но, поверьте нам, именно столько стирального средства нужно для стандартной загрузки одежды", - указывают они.

Что касается более грязной одежды, специалисты отмечают, что добавление дополнительного мыла не является необходимым. Вместо этого они рекомендуют точечную обработку пятен и предварительное замачивание, что является более действенным методом для очистки сильно загрязненных вещей.

Специалисты по стирке обращают внимание на чрезмерное использование моющих средств, объясняя, что мерный стаканчик, идущий в комплекте с жидким стиральным порошком, почти в десять раз больше, чем на самом деле нужно.

"Это просто еще одна тактика, которую используют мыловаренные компании, чтобы заставить вас тратить больше на их продукцию", - обнаружили они.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

порошок стиральная машинка
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне зимой готовят прорыв на 2 направлениях: Свитан дал важный прогноз

Россияне зимой готовят прорыв на 2 направлениях: Свитан дал важный прогноз

20:36Украина
"Захват Херсона и Запорожья": какими будут требования РФ на переговорах с Трампом

"Захват Херсона и Запорожья": какими будут требования РФ на переговорах с Трампом

20:30Мир
В Киеве на станции метро пассажирка попала под поезд: что известно

В Киеве на станции метро пассажирка попала под поезд: что известно

20:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Что означает наклейка под капотом авто в виде фары с процентами: знают не все

Что означает наклейка под капотом авто в виде фары с процентами: знают не все

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

Последние новости

20:54

Ограниченно годные должны пройти ВВК: в ТЦК назвали крайний срок

20:43

Юлия Тимошенко показала свое лицо вблизи после длительной паузы - детали

20:41

Позитив собрался на партнерские роды и прокомментировал пол первенца

20:36

Россияне зимой готовят прорыв на 2 направлениях: Свитан дал важный прогноз

20:30

"Захват Херсона и Запорожья": какими будут требования РФ на переговорах с Трампом

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:21

Почему в церкви нельзя говорить сколько часов: 7 запретов, которые уберегут от порчи

20:11

В Киеве на станции метро пассажирка попала под поезд: что известно

20:01

Составляет "черный список": Трамп следит, кто из мировых лидеров не поздравил его

19:57

Украинцы могут увеличить размер своей пенсии: что нужно сделать

Реклама
19:14

Под ударом 2 города, есть раненые: РФ ударила по Украине ракетами - что известно

19:05

Почему Путину не понравится победа Трампамнение

19:04

"В 10 раз больше, чем в ВСУ": командир озвучил потери врага в Курской области

19:03

Украинцы получат новую денежную помощь накануне зимы: кому и сколько выплатят

18:59

США будут сокращать объемы помощи для Украины: аналитик дал неутешительный прогноз

18:54

Меньше чем кажется: сколько порошка надо засыпать в стиральную машину

18:51

В связи с победой Трампа: ЕС нужна новая стратегия в отношении Украины - Орбан

18:35

В Украину идет потепление: в каких областях будет +15

18:08

Переломный момент: НАТО может резко изменить ход войны в Украине - что известно

18:04

"Продавал" поддельные документы: СБУ "поймала" начальника ТЦК на Закарпатье

17:55

В США запустили межконтинентальную ядерную ракету сразу после выборов президента

Реклама
17:50

"Хотела спеть ему": на Анну Тринчер плюнул верблюдВидео

17:39

Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу: СМИ узнали подробности

17:20

4 знака зодиака, которые считаются самыми удачливыми с деньгами

17:20

Ситуация критическая: в Донецкой ОВА рассказали, как "выживает" прифронтовой город

17:17

После победы Трампа на выборах: доллар взлетел до годового максимума

17:14

Популярный шоумен и воин ВСУ получил травму на Запорожском направлении

17:04

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекойВидео

16:55

Портников раскрыл сценарий, как могут договориться Путин и Трамп о войне в Украине

16:54

"Мы достигли всех целей": ВСУ могут выйти из Курской области - что известно

16:49

Резкое сокращение помощи Украине: в CNN предупредили о последствиях победы Трампа

16:27

Только испортите: как нельзя варить спагетти

16:23

Отключение света зимой: в Укрэнерго сказали, когда и каких графиков ждать

16:11

РФ перебрасывает РЭБы в сторону границы с Украиной: партизаны назвали причину

16:09

Почему в 90-х отключали свет: правда о темном прошлом Украины, которую знают единицы

16:04

РФ ведет разведку и готовит новое наступление: в ВСУ назвали направление

16:03

В Китае сделали заявление о победе Трампа и ударе США по экономике Пекина

16:02

Джо Байден впервые станет прадедушкой

15:45

Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причинаВидео

15:40

Шольц принципиально не хочет предоставлять Украине Taurus: Кулеба раскрыл страхи Германии

15:33

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

Реклама
15:27

Речь идет о сотнях тысяч гривен: Генштаб раскрыл стоимость подготовки солдата

15:25

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Тиграм - разочарования, Свиньям - ревность

15:22

Трамп не фанат Путина: что нас ждет после выборовмнение

15:15

Ничего не порвется: мужчина показал, как правильно вскрывать конвертВидео

15:07

У Лаврова разразились "условием" России для Трампа по Украине

15:06

Провал Харрис и угроза узурпации власти: что известно о результатах выборов в США

14:58

Мелания Трамп появилась в старом платье в день выборов в США - детали

14:49

Армия КНДР вступает в бои с ВСУ: в Южной Корее сделали срочное заявление

14:44

Загадка для самых умных: надо найти пропущенное число за 14 секунд

14:35

Пристегиваем ремни безопасности: чего ждать от второго срока Трампамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять