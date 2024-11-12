Главное, не перепутать: для чего используется каждая ячейка стиральной машины

Вы узнаете:
- Что нужно класть в каждый отсек стиральной машинки
- Что можно положить в барабан при стирке
Мужчина рассказал, для чего используется каждый отсек стиральной машины, и это привело в оцепенение многих пользователей Сети.
Несмотря на кажущуюся простоту, многие не знают истинного назначения каждого отсека. Блогер с аудиторией 11 100 человек просветил пользователей о том, как максимально использовать потенциал стиральной машины, пишет Главред.
В вирусном видео, набравшем почти 3 000 лайков и шквал комментариев, он поделился важнейшим лайфхаком. Он сказал: "Если вам интересно, вот для чего нужны три отделения в ящике вашей стиральной машины".
Он объяснил: "Первое отделение предназначено для предварительной стирки, и его не нужно использовать, если только вы не стираете очень грязное белье. Но если вы используете цикл с предварительной стиркой, положите сюда немного порошка или жидкости для стирки, и, по сути, одежда будет выстирана дважды"
Второй отсек - самый большой во всех смыслах.
"Это основной ящик для моющих средств, и он обычно самый большой из трех, но иногда его обозначают цифрой 2, если вы не уверены. Если вы не используете таблетки для стиральных машин, вам придется класть сюда немного стирального порошка или жидкости для каждой стирки", - поделился блогер.
Отсек для кондиционера для ткани, который обычно легко обнаружить, и он обычно отличается по размеру, форме или цвету от остальных.
"Его нужно использовать только в том случае, если у вас есть кондиционер и вы хотите сделать одежду мягче или приятнее на запах. И это очень просто!", - подытожил блогер.
Смотрите видео о том, как использовать отсеки в стиральной машине:
@savethestudent Ever wondered what each compartment in your washing machine drawer is for? Allow us to explain... If you're just starting university, you might be doing your own laundry for the first time. It's not always clear what section is for detergent or conditioner, but there are some simple rules you can use to figure out ANY washing machine. Whether you're a fresher or a seasoned student, we're pretty sure you'll want to give this a watch... #learnontiktok#studenttips#freshers#washingmachine#howto#freshers2023♬ original sound - Save the Student
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Сколько порошка сыпать в стиралку
Стандартный норматив при стирке белья – 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2–3 ложек будет вполне достаточно.
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