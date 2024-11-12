Главное, не перепутать: для чего используется каждая ячейка стиральной машины

Многие не знают истинного назначения каждого отсека.

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Для чего используется каждая ячейка стиральной машины / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Что нужно класть в каждый отсек стиральной машинки

Что можно положить в барабан при стирке

Мужчина рассказал, для чего используется каждый отсек стиральной машины, и это привело в оцепенение многих пользователей Сети.

Несмотря на кажущуюся простоту, многие не знают истинного назначения каждого отсека. Блогер с аудиторией 11 100 человек просветил пользователей о том, как максимально использовать потенциал стиральной машины, пишет Главред.

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В вирусном видео, набравшем почти 3 000 лайков и шквал комментариев, он поделился важнейшим лайфхаком. Он сказал: "Если вам интересно, вот для чего нужны три отделения в ящике вашей стиральной машины".

Он объяснил: "Первое отделение предназначено для предварительной стирки, и его не нужно использовать, если только вы не стираете очень грязное белье. Но если вы используете цикл с предварительной стиркой, положите сюда немного порошка или жидкости для стирки, и, по сути, одежда будет выстирана дважды"

Что засыпать в первый отсек стиральной машины / Фото: скриншот с видео

Второй отсек - самый большой во всех смыслах.

"Это основной ящик для моющих средств, и он обычно самый большой из трех, но иногда его обозначают цифрой 2, если вы не уверены. Если вы не используете таблетки для стиральных машин, вам придется класть сюда немного стирального порошка или жидкости для каждой стирки", - поделился блогер.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Отсек для кондиционера для ткани, который обычно легко обнаружить, и он обычно отличается по размеру, форме или цвету от остальных.

"Его нужно использовать только в том случае, если у вас есть кондиционер и вы хотите сделать одежду мягче или приятнее на запах. И это очень просто!", - подытожил блогер.

Смотрите видео о том, как использовать отсеки в стиральной машине:

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Сколько порошка сыпать в стиралку Стандартный норматив при стирке белья – 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2–3 ложек будет вполне достаточно.

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