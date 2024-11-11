Как почистить барабан стиральной машины: лайфхак с лимоном "разорвал" TikTok

Как в домашних условиях почистить барабан стиральной машинки знают далеко не все опытные хозяйки, хотя это довольно просто.

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Как правильно делать очистку барабана стиральной машины / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какое средство лучше всего отчистит стиральную машинку

Лайфхак против затхлого запаха в барабане

Со временем в барабане стиральной машины могут накапливаться остатки стирального порошка, грязи, мыльной пены и известкового налета, что приводит к появлению неприятного запаха и снижению эффективности работы.

Как в домашних условиях почистить барабан стиральной машинки и вернуть ей свежесть и чистоту - в Сети рекомендациями поделились пользователи TikTok. Главред узнавал полезные рекомендации, которые помогут поддерживать стиральную машину в идеальном состоянии.

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Украинский блогер Дарья Гусельцева предлагает использовать лайфхак с лимонами для чистки барабана. Для начала нужно вымыть и протереть все отсеки и части машинки моющими средствами.

Смотрите видео, как очистить барабан стиральной машинки:

Затем можно переходить к тому, как правильно делать очистку барабана - отрежьте половинку лимона и нанесите на нее зубную пасту, после чего забросьте ее в барабан и запустите стиральную машину на высокой температуре и высоких оборотах.

Через полтора часа лимон можно доставать и эффект, по словам автора, вы увидите сразу. Лучшего и более простого лайфхака, как очистить стиральную машину от запаха и грязи в домашних условиях вы вряд ли сможете найти.

Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

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Кто такая Дарья Гусельцева? Дарья Гусельцева - украинский блогер, ведущая блог в TikTok, где рассказывает о переезде из Украины в Кувейт, а также делится полезными лайфхаками по уходу за домом. На ее страницу подписаны более 23 тысяч пользователей, а видео лайкнули около 277 тысяч.

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