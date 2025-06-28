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Черника не будет портиться до 5 недель: одно действие спасет ягоду от плесени

Руслана Заклинская
28 июня 2025, 18:34
73
Существует простой способ сохранить свежесть черники до 5 недель, используя одно распространенное средство.
Черника не будет портиться до 5 недель: одно действие спасет ягоду от плесени
Черника будет свежей и сочной до 5 недель / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Где лучше не хранить чернику
  • Как сохранить чернику свежей до 5 недель
  • Как приготовить черничное варенье

Черника - сочная ягода с высоким содержанием воды и богата витаминами. Однако черника быстро плесневеет и портится, если ее неправильно хранить.

Главред узнал простой и эффективный метод, позволяющий сохранить чернику свежей и без плесени до 5 недель. Для этого нужен лишь один обычный кухонный предмет, который, вероятно, уже есть в вашем доме.

видео дня

Обычно чернику не рекомендуют хранить в пластиковой упаковке, ведь она создает избыточную влажность - идеальные условия для размножения бактерий и появления плесени. Поэтому ягоды следует осторожно вынимать из оригинальной тары от супермаркета.

Активные пользователи сообщества Cheap Meal Ideas поделились секретами, как продлить свежесть черники. Чаще всего рекомендуют мыть ягоду в воде с добавлением белого уксуса, пишет Daily Express.

  1. Замочите чернику на 5-10 минут в прохладной воде с небольшим количеством белого уксуса (например, 3 части воды на 1 часть уксуса).
  2. Затем тщательно промойте ягоду чистой водой и аккуратно высушите на бумажных полотенцах.
  3. Храните ягоды в герметичной емкости, выстланной бумажными полотенцами, в холодильнике.

По словам пользователей, этот метод уничтожает споры плесени и помогает ягодам оставаться свежими в течение нескольких недель - иногда до пяти недель - без неприятного уксусного привкуса.

Такой простой прием позволяет не только избежать быстрой порчи черники, но и сохранить ее сочность и полезные свойства надолго. Особенно актуально это в сезон, когда хочется насладиться свежей ягодой как можно дольше.

Как приготовить варенье из черники

Сочное и ароматное черничное варенье - идеальный способ сохранить вкус лета на долгие месяцы. Готовить его просто, а результат всегда радует: нежное, не слишком сладкое, с сохраненным натуральным вкусом ягод. Рецептом варенья поделилась Оксана Климец в своем TikTok.

Ингредиенты:

  • 1 кг черники
  • 3 стакана сахара

Приготовление:

  1. Положите чернику в кастрюлю, добавьте 1 стакан сахара и доведите до кипения. Варите 5 минут.
  2. Добавьте еще 1 стакан сахара, перемешайте и варите еще 5 минут.
  3. Засыпьте последний стакан сахара, снова перемешайте и варите еще 5 минут.
  4. Горячее варенье разлейте по чистым, стерилизованным банкам и закатайте крышками.

Смотрите видео с приготовлением черничного варенья:

Из одной порции получается примерно 2,5 банки варенья. Из двух порций - около 5 банок.

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TikTok-аккаунт "shushaklim" (Оксана Климец)

TikTok-аккаунт "shushaklim" принадлежит Оксане Климец - учительнице, которая делится со своей аудиторией юмористическими видео о повседневной жизни педагога.

Кроме забавных зарисовок из школьной жизни, на ее странице можно найти разнообразные рецепты, что делает контент канала разноплановым и интересным для широкой аудитории.

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