Почему клубника не ягода: ученые поразили объяснением

Почему клубника не считается ягодой и как тогда за ней ухаживать рассказали ученые.

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Почему клубника не ягода / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем на самом деле является клубника

Какой уход нужен клубнике

Большинство думает, что клубника - это ягода, однако с научной точки зрения этот плод скрывает немало неожиданностей. Об этом пишет IFLScience.

Главред узнал, что на поверхности клубники, есть белые точки, которые ошибочно принимают за семена, на самом деле это семянки, которые являются настоящими плодами растения.

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Внутри каждой из них, как рассказали ученые, содержится одно семя. Термин "семянка" применяется к сухим плодам, которые образуются у многих растений, в частности у гречихи, киноа и конопли.

Так если клубника - не ягода и даже не типичный плод, что же она такое? С ботанической точки зрения, это так называемый совокупный плод из семейства Розовых. К этой же группе относятся малина и ежевика - все они имеют общее с розами происхождение.

Соответственно, если клубника не является ягодой, то она требует и другого ухода весной. Автор YouTube-канала Наша дача Валерий рассказал, чем подкормить клубнику, когда уже начались ягоды.

По его словам, лучшей подкормкой будет удобрение NPK 20-20-20 - это применение комплексного удобрения с равным содержанием азота (N), фосфора (P) и калия (K), которое хорошо подходит в период активного роста: весной, до начала цветения.

При поливе под корень нужно растворить 1 столовую ложку на 10 литров воды и поливать каждый куст по 1 литру. Эту процедуру нужно повторять каждые 10-14 дней, но не более 2-3 раз за сезон.

Если подкармливать клубнику по листу, то нужно взять 1 чайную ложку удобрения на 10 литров воды и опрыскивать листья в вечернее время или пасмурную погоду.

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