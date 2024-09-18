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Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ

Руслана Заклинская
18 сентября 2024, 20:29
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Дыни выращиваются человечеством уже тысячи лет, но вопрос о том, к какому типу растений отнести этот вкусный плод, до сих пор вызывает споры.
Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ
Чем считается дыня и арбуз / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Дыня является одним из самых любимых плодов, который выращивается человечеством с давних времен. Вопрос о том, чем является дыня - фруктом, ягодой или овощем - до сих пор вызывает споры.

Чем считается дыня

Кулинары считают дыню фруктом из-за ее сочной и сладкой мякоти. В английском языке термины "плод" и "фрукт" используются взаимозаменяемо, а в украинской культуре фруктами обычно считают плоды деревьев или кустарников.

Дыня же растет на травянистых растениях, что больше похоже на ягоды. Однако, с ботанической точки зрения, дыня является псевдоягодой, ведь имеет толстую оболочку, в отличие от ягод, у которых оболочка тонкая.

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Почему арбуз - это не ягода

Арбуз, хоть и имеет много общего с ягодами, технически не является ягодой с ботанической точки зрения, утверждает эксперт Алексей Коваленко.

Ягода в ботанике определяется как плод, который развивается из одной завязи и имеет непосредственно прикрепленные семена к внутренней части плода, отмечает Википедия. В случае арбуза, его структура не совсем соответствует этому определению.

По словам Коваленко, тыквенные и ягоды имеют существенные ботанические различия. Типичный пример ягоды - это помидор. Ягода должна иметь тонкую кожуру, сочную мякоть и семена внутри. Хотя арбуз также имеет семена и сочную мякоть, его кожура значительно толще, что является одним из основных отличий от ягод.

Если принять во внимание дикие арбузы, растущие вблизи Сахары, можно заметить еще больше отличий. После созревания таких плодов их кожура может одревеснеть. Дикие арбузы часто имеют значительно более жесткую кожуру и меньший размер по сравнению с окультуренными формами.

Миф о том, что арбуз является самой большой ягодой в мире, является ошибочным как с ботанической, так и с кулинарной точки зрения.

Кто такой Алексей Коваленко?

Алексей Коваленко - кандидат биологических наук, популяризатор науки, автор научно-популярных книг и блога "Ботаник в кедах".

Каким плодом является дыня

Дыня относится к роду огурец, входящему в семейство тыквенные. Это означает, что дыня имеет родственные связи с огурцами, тыквами, кабачками, а также с тропическими лианами, такими как люфа и кивано.

Хотя огурец считается овощем, дыня, вместе с арбузами, кабачками и тыквой, относится к бахчевым культурам. Все эти растения являются травянистыми и относятся к семейству тыквенные. Поэтому с ботанической точки зрения дыня может считаться овощем.

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