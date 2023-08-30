Арбуз и рядом не стоял: безумно полезные свойства дыни, о которых мало кто знает

Дыня – популярный фрукт, который является непременным атрибутом лета.
Дыня – сочное и освежающее летнее удовольствие, но, как и у любого продукта, у неё есть свои плюсы и минусы. Давайте разберёмся, кому полезно включать дыню в рацион, в чём может заключаться её вред, и кто должен быть осторожным с этим фруктом.
Кому полезно есть дыню?
- Гидратация: Дыня состоит на 90% из воды, что делает её отличным средством для гидратации организма в жаркую погоду.
- Витамины и антиоксиданты: Дыня богата витамином C и другими антиоксидантами, способствующими укреплению иммунитета и защите клеток от повреждений.
- Содержание калия: Высокое содержание калия в дыне помогает поддерживать нормальную функцию сердца и сбалансированный уровень жидкости в организме.
- Улучшение пищеварения: Дыня содержит клетчатку, которая способствует нормализации пищеварения и предотвращению запоров.
В чём вред дыни?
- Содержание сахара: Дыня обладает низким гликемическим индексом, но всё равно содержит сахар, поэтому людям с диабетом следует употреблять её с осторожностью.
- Осторожность с порциями: Переедание дыни может привести к избыточному поступлению сахара и жидкости в организм, что может вызвать неконтролируемое мочеиспускание.
Кому нельзя есть дыню?
- Аллергия: Людям с аллергией на пыльцу дыни или другие аллергены рекомендуется быть осторожными при употреблении фрукта.
- Проблемы с почками: Пациентам с проблемами почек лучше обсудить возможность употребления дыни с врачом.
- Сколько можно съесть дыни за день? Мерой является умеренность. Взрослым рекомендуется употреблять около 1-2 порций дыни в день (порция – около 200-300 г).
Помните, что важно учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом или диетологом, особенно если у вас есть медицинские проблемы или особые потребности.
видео дня
Вам может быть интересно:
- На каких дровах нельзя жарить шашлык: 2 породы, которые точно испортят блюдо
- Только место в погребе занимает: что можно сделать из старого варенья
- Пролежит до весны: повара рассказали, где лучше всего хранить чеснок и лук
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.