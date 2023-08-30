УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Арбуз и рядом не стоял: безумно полезные свойства дыни, о которых мало кто знает

Сергей Кущ
30 августа 2023, 10:48 обновлено 30 августа, 10:48
51
Дыня – популярный фрукт, который является непременным атрибутом лета.
Польза и вред дыни
Польза и вред дыни / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Дыня – сочное и освежающее летнее удовольствие, но, как и у любого продукта, у неё есть свои плюсы и минусы. Давайте разберёмся, кому полезно включать дыню в рацион, в чём может заключаться её вред, и кто должен быть осторожным с этим фруктом.

Кому полезно есть дыню?

  • Гидратация: Дыня состоит на 90% из воды, что делает её отличным средством для гидратации организма в жаркую погоду.
  • Витамины и антиоксиданты: Дыня богата витамином C и другими антиоксидантами, способствующими укреплению иммунитета и защите клеток от повреждений.
  • Содержание калия: Высокое содержание калия в дыне помогает поддерживать нормальную функцию сердца и сбалансированный уровень жидкости в организме.
  • Улучшение пищеварения: Дыня содержит клетчатку, которая способствует нормализации пищеварения и предотвращению запоров.

В чём вред дыни?

  • Содержание сахара: Дыня обладает низким гликемическим индексом, но всё равно содержит сахар, поэтому людям с диабетом следует употреблять её с осторожностью.
  • Осторожность с порциями: Переедание дыни может привести к избыточному поступлению сахара и жидкости в организм, что может вызвать неконтролируемое мочеиспускание.

Кому нельзя есть дыню?

  • Аллергия: Людям с аллергией на пыльцу дыни или другие аллергены рекомендуется быть осторожными при употреблении фрукта.
  • Проблемы с почками: Пациентам с проблемами почек лучше обсудить возможность употребления дыни с врачом.
  • Сколько можно съесть дыни за день? Мерой является умеренность. Взрослым рекомендуется употреблять около 1-2 порций дыни в день (порция – около 200-300 г).

Помните, что важно учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом или диетологом, особенно если у вас есть медицинские проблемы или особые потребности.

видео дня

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
дыня интересные новости
Реклама

Главное за день

Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на юге

Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на юге

10:50 Украина
Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

09:46 Украина
Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

09:44 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:35

Что меняется с 1 сентября: ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров

11:28

"Пригожин жив и позвонил Путину": в Сети раскрыли, где сейчас главарь "вагнеровцев"

10:59

ВСУ наступают под Бахмутом, войска РФ хотят прорваться на Луганщине – Сырский

10:54

Сокровище или опасность: как отличить сыроежку от гриба-убийцы

10:50

Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на югеВидео

Ночью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека: все подробностиНочью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека: все подробности
10:48

Арбуз и рядом не стоял: безумно полезные свойства дыни, о которых мало кто знает

10:35

Тренчи, джинсовки и пуховики: Андре Тан назвал 5 модных трендов осени 2023

09:50

К шашлыку и даже на зиму: как мариновать шампиньоны, чтобы удивить гостей

09:46

Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

Реклама
09:44

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

09:20

Пригожин на самом деле не предал Путинамнение

09:16

В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

09:13

"Бавовна" в Крыму: дроны атаковали район Севастопольской бухты

09:00

Гороскоп на завтра 31 августа 2023: Близнецам - релакс, Скорпионам - меньше калорий

09:00

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – ЖдановЭксклюзив

08:42

РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар

07:59

В РФ гремели мощные взрывы, в Пскове горел аэродром: повреждены четыре Ил-76

06:59

Ночью в Одессе гремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФФото

06:28

Потенциал производства артиллерии в России обвалилсямнение

06:07

Какой сегодня праздник 30 августа: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
04:50

Растет безработица и Китай погружается в демографическую яму - ИжакВидео

04:15

"Других вариантов нет": журналист описал последствия для Украины, если РФ не развалитсяВидео

03:33

"Ну зачем вы так позоритесь?": Волочкова стала посмешищем в Сети

03:00

Настя Каменских показала редкие нежные объятия с Потапом

02:30

Яковенко рассказал о радикальном методе Путина повлиять на российскую элитуВидео

02:00

Как солить сало с сахаром: ловкий фокус поразит опытных гурманов

01:30

На вкус будет лучше оливок: как консервировать виноград на зиму - необычный рецепт

00:28

Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд

00:01

Если засыпаете "на ходу": 10 причин, почему постоянно хочется спать

29 августа, вторник
23:51

"Спасаюсь": Сумская оказалась в больнице

23:07

Тина Кароль сожгла Кремль на своём концерте

22:47

Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника - Daily Mail

22:44

Наталья Варлей впервые сделала заявление про войну в Украине

22:32

Слухи про роман правда?: экс-холостяка Заливако засекли на месте ДТП с Квитковой

22:22

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

22:20

"Такая суровая реальность": Черник ответил, могут ли мобилизовать всех украинцев

21:48

ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

21:47

"Московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале

21:15

Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

21:03

"Безупречно": у Зеленского с сарказмом отреагировали на "тайные похороны" Пригожина

Реклама
20:59

В Днепре патрульный застрелил мужчину: детали

20:39

Легендарная советская актриса госпитализирована с поражением мозга

20:34

Как убрать налет на языке: можно и в домашних условиях

20:31

Как назвать брелок на украинском: популяризатор языка озвучил колоритное слово

19:36

"Отбросили оккупантов": генерал раскрыл об успешном продвижении ВСУ на фронте

19:33

"Враг оказался в ловушке": ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом - Минобороны

19:10

Где и как будут хоронить Пригожина и Уткинамнение

18:30

Как сказать на украинском "по крайней мере": Авраменко отметил, какую ошибку делают все

17:54

В Полтаве блогер плюнул в ветерана войны и обматерил: полиция открыла делоВидео

17:39

Как разморозить курицу в воде: невероятно быстрый и безопасный способ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять