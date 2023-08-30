Арбуз и рядом не стоял: безумно полезные свойства дыни, о которых мало кто знает

Дыня – популярный фрукт, который является непременным атрибутом лета.

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Польза и вред дыни / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Дыня – сочное и освежающее летнее удовольствие, но, как и у любого продукта, у неё есть свои плюсы и минусы. Давайте разберёмся, кому полезно включать дыню в рацион, в чём может заключаться её вред, и кто должен быть осторожным с этим фруктом.

Кому полезно есть дыню?

Гидратация: Дыня состоит на 90% из воды, что делает её отличным средством для гидратации организма в жаркую погоду.

Дыня состоит на 90% из воды, что делает её отличным средством для гидратации организма в жаркую погоду. Витамины и антиоксиданты: Дыня богата витамином C и другими антиоксидантами, способствующими укреплению иммунитета и защите клеток от повреждений.

Дыня богата витамином C и другими антиоксидантами, способствующими укреплению иммунитета и защите клеток от повреждений. Содержание калия: Высокое содержание калия в дыне помогает поддерживать нормальную функцию сердца и сбалансированный уровень жидкости в организме.

Высокое содержание калия в дыне помогает поддерживать нормальную функцию сердца и сбалансированный уровень жидкости в организме. Улучшение пищеварения: Дыня содержит клетчатку, которая способствует нормализации пищеварения и предотвращению запоров.

В чём вред дыни?

Содержание сахара: Дыня обладает низким гликемическим индексом, но всё равно содержит сахар, поэтому людям с диабетом следует употреблять её с осторожностью.

Дыня обладает низким гликемическим индексом, но всё равно содержит сахар, поэтому людям с диабетом следует употреблять её с осторожностью. Осторожность с порциями: Переедание дыни может привести к избыточному поступлению сахара и жидкости в организм, что может вызвать неконтролируемое мочеиспускание.

Кому нельзя есть дыню?

Аллергия: Людям с аллергией на пыльцу дыни или другие аллергены рекомендуется быть осторожными при употреблении фрукта.

Людям с аллергией на пыльцу дыни или другие аллергены рекомендуется быть осторожными при употреблении фрукта. Проблемы с почками: Пациентам с проблемами почек лучше обсудить возможность употребления дыни с врачом.

Пациентам с проблемами почек лучше обсудить возможность употребления дыни с врачом. Сколько можно съесть дыни за день? Мерой является умеренность. Взрослым рекомендуется употреблять около 1-2 порций дыни в день (порция – около 200-300 г).

Помните, что важно учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом или диетологом, особенно если у вас есть медицинские проблемы или особые потребности.

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