Как правильно мыть клубнику: простой и эффективный способ

Вы узнаете:
- Что нужно для мытья клубники или других ягод
- Как правильно замачивать клубнику
Сезон ягод уже на носу и самое время узнать, как правильно их мыть, чтобы после вкусного перекуса не получить расстройства пищеварения. Дело в том, что многие считают достаточным просто сполоснуть клубнику, или другие ягоды под проточной водой.
Однако, как узнал Главред, это большая ошибка, ведь кроме пестицидов на ягодах живет еще очень много мелких организмов, поэтому ее необходимо очень качественно мыть. Об этом рассказала украинский блогер Диана Головец в TikTok.
Она поделилась способом, как быстро и качество промыть ягоды, в частности клубнику. Для начала ее действительно нужно помыть под проточной водой, но дальше ягоды необходимо замочить в специальном растворе.
Для его приготовления в 3 стакана воды надо добавить один стакан столового уксуса. В этой жидкости клубника должна замачиваться 10-15 минут, после чего ее надо засыпать пищевой содой.
Пузырьки и сода вымоют всю грязь из ягод и она поднимется наверх. Последним шагом перед перекусом клубникой ее надо еще раз промыть под проточной водой.
Смотрите видео, как правильно помыть ягоды:
@dianagologovets Сезон ягод скоро начнется, поэтому сохраняйте проверенный способ, как их хорошо помыть, чтобы они были чистые и безопасные Сода помогает удалить остатки пестицидов и грязи. Сделайте раствор из воды и уксуса в пропорции 1:3 замочите в нем продукты на 10-15 минут. Добавьте столовую ложку соды, перемешайте, вся грязь поднимется наружу. Промойте ягоды под проточной водой ? #лайфхак#яквидмиты#клубника#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#якприготовить#чемотмыть#полезно#рецепт#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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