Даже следа не останется: как отмыть хну с рук за 5 минут

Для того, чтобы отмыть хну с рук, потребуются лишь несколько простых средств.

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Как отмыть хну с рук/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

Как вымыть хну с рук

Как долго хну вымывается с кожи

Хна является популярной натуральной краской, которую используют для окрашивания волос, биотатуажа бровей и временных татуировок (мехенди).

Есть ряд действенных средств, чем стереть хну с кожи рук. Главред разобрался, как сделать это максимально быстро.

1. Зубная паста и лайм

На YouTube-канале Anabia Mehndi Art рассказали, как легко смыть хну, используя для этого зубную пасту и лайм.

Сначала нужно натереть участки кожи с хной зубной пастой. Далее взять зубную щетку и хорошо потереть.

Далее взять лайм, разрезать на пополам и одной половинкой тщательно потереть участки с хной. После этого хорошо вымыть руки.

Смотрите видео о том, как отмыть хну с рук:

2. Лимонный сок и сода

На YouTube-канале Ayesha Irshad показали, как отмыть хну с помощью лимонного сока і соды.

Нужно взять любой гель для умывания лица, нанести его на участки рук, которые покрыты хной, и легко массировать в течение 5 минут. Затем смыть водой.

Далее налить в большую емкость немного теплой воды, добавить в нее несколько кусков лимона. Поместить руки в такую ванночку и держать в ней 10-12 минут, чтобы хна размокла.

Взять 1 чайную ложку соды и добавить к ней немного сока лимона в отдельной емкости, хорошо перемешать и подождать, пока образуется пена. Нанести эту смесь на пятна хны на руках и осторожно массировать по 2-3 минуты. Для этого можно использовать ватный диск или кожуру лимона, как делает автор видео.

После такой процедуры еще подержать руки в ванночке в течение 5 минут. Далее тщательно потереть полотенцем. Хна должна гораздо легче стираться.

Затем помыть руки в теплой воде и повторить процедуру.

Далее намазать руки увлажняющим кремом.

Смотрите видео о том, как отмыть хну с рук:

3. Этиловый спирт

Также можно попробовать смыть хну с рук этиловым спиртом, некоторыми аптечными спиртовыми растворами и настойками (например, борным или салициловым спиртом), спиртосодержащим лосьоном или даже (в крайнем случае) водкой. Но после этого надо смазать кожу рук увлажняющим кремом, ведь спирт сушит кожу.

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