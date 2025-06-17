Сезон клубники в разгаре: как наслаждаться ягодами без вреда для здоровья

Как мыть клубнику дома правильно: надежный способ замачивания в соде, соли или уксусе. Простые советы для здоровья всей семьи.

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Как правильно мыть клубнику содой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как правильно вымыть клубнику перед употреблением

Сколько нужно держать клубнику в соде с водой или в другом растворе

Сейчас пик клубничного сезона, а это значит, что ягоды можно есть горстями. Кроме того, из них легко приготовить классический клубничный пирог, кексы, салаты и много других полезных, свежих блюд. Возможности безграничны, когда речь идет об одной из любимых летних ягод.

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Однако стоит помнить, что настоящее наслаждение сладкими, сочными ягодами невозможно без тщательного мытья. Грязная клубника может содержать остатки песка, насекомых и различные бактерии. Даже ягоды, приобретенные у органических фермеров, могут быть обработаны пестицидами. Более того, в щелях ягод могут прятаться маленькие черви.

Тщательное мытье клубники - залог вашего здоровья. О самом эффективном методе очистки ягод от грязи и микробов рассказывает Главред.

Как правильно мыть клубнику в соде: простой метод

Существует несколько способов мытья клубники, однако один из них превосходит все. Хорошая новость - это натуральное средство уже есть на вашей кухне.

Прежде чем приступить к мытью, обязательно вымойте руки. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует мыть руки с мылом в течение 20 секунд теплой водой перед работой с продуктами.

Далее:

Наполните большую миску холодной водой.

Добавьте колпачок белого уксуса и 1 ст. ложку пищевой соды.

Опустите клубнику в раствор на 5-10 минут.

За это время с ягод естественным способом сойдут грязь и бактерии.

Как высушить клубнику после мытья

После 10 минут достаньте ягоды из воды и выложите на поднос, застеленный бумажными полотенцами. Это поможет впитать лишнюю влагу. Перед хранением обязательно отберите побитые или мягкие ягоды.

Лайфхаки от блогера: как правильно мыть клубнику

На YouTube-канале "Татьяна из Полтавы" автор рассказывает несколько способов мытья:

1. Быстрый метод

Промыть ягоды под холодной проточной водой. Блогерша советует держать их в дуршлаге и осторожно взбалтывать руками для лучшего очищения от песка и грязи.

2. Замачивание

Для более тщательной очистки ягоду следует замочить:

Соленый раствор : 1 ч. л. соли на стакан теплой воды. Дать остыть, замочить ягоды на 5-10 минут. Этот способ эффективен против личинок и мелких насекомых.

: 1 ч. л. соли на стакан теплой воды. Дать остыть, замочить ягоды на 5-10 минут. Этот способ эффективен против личинок и мелких насекомых. Содовый раствор : 1 ч. л. соды на 1 л воды. Помогает снять остатки пестицидов и грязи.

: 1 ч. л. соды на 1 л воды. Помогает снять остатки пестицидов и грязи. Уксусный раствор: 1 часть яблочного или винного уксуса на 3 части воды. Замачивать 5-10 мин. Стерилизует и очищает от бактерий.

После любого из методов обязательно промыть клубнику чистой водой, чтобы смыть остатки растворов.

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О YouTube-канале "Татьяна из Полтавы" YouTube-канал "Татьяна из Полтавы" публикует видео на темы кулинарии, лайфстайла и актуальных новостей. Автор делится домашними рецептами, советами по уборке и готовит блюда прямо во время обсуждения ежедневных событий. Канал также содержит много коротких видео (shorts), в которых демонстрируются кулинарные хитрости или веселые бытовые моменты. Контент ежедневный, теплый и приземленный - идеально для зрителей, ценящих искренность и простоту.

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