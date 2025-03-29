Клубнику устанете собирать: чем подкормить ягоду для рекордного урожая

Если хотите, чтобы ягоды были не только крупными, но и вкусными, важно правильно выбрать органические удобрения.

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Удобрение готовится очень просто / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чем подкормить клубнику

Как приготовить удобрение для ягоды в домашних условиях

Клубника - одна из самых любимых ягод на дачном участке, но чтобы она радовала обильным урожаем, важно правильно ухаживать за ней с ранней весны. Главред выяснил, чем подкормить клубнику, чтобы собрать хороший урожай.

Портал На пенсии пишет, если добавить удобрения к ягоде весной, то ваша клубника порадует вас крупными, сочными и очень сладкими ягодами.

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Удобрение готовится очень просто и из доступных ингредиентов.

Чтобы подкормить ягоды, вам понадобится:

3 л горячей воды;

7 л холодной воды;

0,5 чайной ложки борной кислоты;

0,5 чайной ложки марганцовки; 0,5 чайной ложки марганцовки;

14 капель йода;

2 ст. л. нашатырного спирта.

Сначала нужно налить в ведро три литра горячей воды, далее растворите в ней полчайной ложки борной кислоты и столько же марганцовки.

После долейте в ведро семь литров холодной воды, добавьте 14 капель йода и 2 столовые ложки нашатырного спирта. Все хорошо перемешайте.

Примерно 400 мл готовой жидкости следует вылить под каждый куст клубники.

Если вы хотите, чтобы ягоды имели выраженный вкус и аромат, можно добавить немного древесной золы.

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