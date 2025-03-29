Клубнику устанете собирать: чем подкормить ягоду для рекордного урожая

Вы узнаете:
- Чем подкормить клубнику
- Как приготовить удобрение для ягоды в домашних условиях
Клубника - одна из самых любимых ягод на дачном участке, но чтобы она радовала обильным урожаем, важно правильно ухаживать за ней с ранней весны. Главред выяснил, чем подкормить клубнику, чтобы собрать хороший урожай.
Портал На пенсии пишет, если добавить удобрения к ягоде весной, то ваша клубника порадует вас крупными, сочными и очень сладкими ягодами.
Удобрение готовится очень просто и из доступных ингредиентов.
Чтобы подкормить ягоды, вам понадобится:
- 3 л горячей воды;
- 7 л холодной воды;
- 0,5 чайной ложки борной кислоты;
- 0,5 чайной ложки марганцовки; 0,5 чайной ложки марганцовки;
- 14 капель йода;
- 2 ст. л. нашатырного спирта.
Сначала нужно налить в ведро три литра горячей воды, далее растворите в ней полчайной ложки борной кислоты и столько же марганцовки.
После долейте в ведро семь литров холодной воды, добавьте 14 капель йода и 2 столовые ложки нашатырного спирта. Все хорошо перемешайте.
Примерно 400 мл готовой жидкости следует вылить под каждый куст клубники.
Если вы хотите, чтобы ягоды имели выраженный вкус и аромат, можно добавить немного древесной золы.
Читайте также:
- Слизни и улитки будут обходить десятой дорогой: 1 продукт отгонит вредителей навсегда
- Крысы исчезнут навсегда: какое крылатое животное поможет изгнать грызунов из сада
- Не поверите своим глазам: для чего хитрые хозяйки раскладывают картон на огороде
Что известно о сайте На пенсии
Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". На сайте публикуются полезные советы на все случаи жизни.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред