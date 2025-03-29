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Клубнику устанете собирать: чем подкормить ягоду для рекордного урожая

Марина Фурман
29 марта 2025, 03:30
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Если хотите, чтобы ягоды были не только крупными, но и вкусными, важно правильно выбрать органические удобрения.
клубника
Удобрение готовится очень просто / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем подкормить клубнику
  • Как приготовить удобрение для ягоды в домашних условиях

Клубника - одна из самых любимых ягод на дачном участке, но чтобы она радовала обильным урожаем, важно правильно ухаживать за ней с ранней весны. Главред выяснил, чем подкормить клубнику, чтобы собрать хороший урожай.

Портал На пенсии пишет, если добавить удобрения к ягоде весной, то ваша клубника порадует вас крупными, сочными и очень сладкими ягодами.

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Удобрение готовится очень просто и из доступных ингредиентов.

Чтобы подкормить ягоды, вам понадобится:

  • 3 л горячей воды;
  • 7 л холодной воды;
  • 0,5 чайной ложки борной кислоты;
  • 0,5 чайной ложки марганцовки; 0,5 чайной ложки марганцовки;
  • 14 капель йода;
  • 2 ст. л. нашатырного спирта.

Сначала нужно налить в ведро три литра горячей воды, далее растворите в ней полчайной ложки борной кислоты и столько же марганцовки.

После долейте в ведро семь литров холодной воды, добавьте 14 капель йода и 2 столовые ложки нашатырного спирта. Все хорошо перемешайте.

Примерно 400 мл готовой жидкости следует вылить под каждый куст клубники.

Если вы хотите, чтобы ягоды имели выраженный вкус и аромат, можно добавить немного древесной золы.

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