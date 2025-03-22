Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что делать с клубникой весной: топ-3 самых важных секретов богатого урожая

Анна Ярославская
22 марта 2025, 09:07
113
Весна - горячее время для огородников. Если вы выращиваете клубнику, то необходимо провести несколько важных манипуляций.
Выращивание клубники
Что нужно делать весной, чтобы клубника плодоносила / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

  • Что нужно делать с клубникой после зимы
  • Как лучше очистить старые листья с клубники
  • Какую подкормку лучше использовать для клубники и почему

Правильный уход за растениями после зимы – один из самых важных этапов получения большого и качественного урожая клубники. Главред разобрался, что делать с клубникой весной, чтобы позже наслаждаться ароматными ягодами.

Если вам интересно, когда лучше сажать клубнику в Украине, читайте материал: Когда можно сажать клубнику: неожиданная хитрость гарантирует урожай.

На Youtube-канале Сад, огород своими руками рассказали, как добиться того, чтобы клубника нормально развивалась и затем хорошо плодоносила.

Первое, что нужно сделать с клубникой весной, это убрать все старые, погибшие листья - это даст пространство для развития молодого листа.

Почему нужно убирать старые листья с клубники:

  • они затрудняют вентиляцию;
  • мешают потреблению листьями солнечного света;
  • на прошлогодних листьях живут возбудители различных заболеваний.
Скриншот

Старые листья можно убирать разными способами. Например, убирать по одному листочку. Но этот процесс займет очень много времени, особенно если у вас большие плантации клубники.

Садовод поделился своим собственным способом, который поможет справиться с отмершими листьями очень быстро.

Для этого понадобится обычная метла, которой нужно просто смести старые листья. Важно это делать в сухую солнечную погоду, когда растения хорошо просушены. Если заметать грядки после дождя, то желаемого эффекта вы не добьетесь.

Скриншот

После того как вы избавитесь от всех отсохших листочков, необходимо провести подкормку, которая поможет как можно быстрее нарастить зелень.

В подкормке должен присутствовать фосфор, который будет способствовать развитию корневой системы, ведь хороший корень - это гарантия плодоношения в будущем. Для этого вокруг кустиков сделайте лунки, чтобы питательный раствор не растекался по всему участку.

Садовод советует проводить подкормку ростконцентратом с повышенным азотом. Это поспособствует максимальной урожайности клубники. В ростконцентрате есть органическая составляющая - это гумат калия, и минеральная составляющая - это азот, фосфор, калий плюс микроэлементы.

Ростконцентрат разводится из расчета 25 мл на 10 литров воды. Этим раствором нужно полить каждый кустик клубники под корень.

И третий этап ухода за клубникой весной - это обработка от болезней.

"Мы обрабатываем весной клубнику хлорокисью меди. Наверняка многие из вас знают этот препарат. Этот фунгицид малоопасен для человека. Разводим по инструкции и обрабатываем. Но обрабатываем не только кустики. Обрабатываем также почву между кустами, между рядами. Вот, собственно, всё, что необходимо сделать с клубникой весной для того, чтобы получить хороший урожай, чтобы она росла и крепкая, и здоровая, и хорошо плодоносила", - рассказал садовод.

Также он дал совет относительно полива клубники. По его словам, за сезон должно быть не менее 3-5 поливов. А если лето жаркое, то до семи поливов. Если полив будет недостаточным, то клубника будет мелкой, невкусной и несочной.

Смотрите видео - Чем подкормить клубнику ранней весной для хорошего урожая:

Ранее Главред писал, что делать, если не цветет спатифиллум: 5 грубых ошибок при выращивании "женского счастья".

Вам также может быть интересно:

Youtube-канал Сад, огород своими руками

На Youtube-канал Сад, огород своими руками подписаны более 2,7 млн человек.

На канале можно найти много полезных видео по выращиванию цветов, томатов, винограда и других культур.

Автор видео утверждает, что все свои советы он проверил на личном опыте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

клубника удобрения
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Да, они договорились об этом": в США сказали, когда состоятся выборы в Украине

"Да, они договорились об этом": в США сказали, когда состоятся выборы в Украине

10:00Украина
Возросло число жертв и раненых: детали массированного удара дронов РФ

Возросло число жертв и раненых: детали массированного удара дронов РФ

09:50Украина
Попадание в жилые дома и промышленный объект: дроны сильно атаковали Россию

Попадание в жилые дома и промышленный объект: дроны сильно атаковали Россию

09:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Не протяну и 10 дней": Виктор Розовый сделал громкое заявление

"Не протяну и 10 дней": Виктор Розовый сделал громкое заявление

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

Дочь Киркорова необычно вела себя на похоронах деда-путиниста: странное видео

Дочь Киркорова необычно вела себя на похоронах деда-путиниста: странное видео

Карта Deep State онлайн за 21 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы и запреты 22 марта

Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы и запреты 22 марта

Последние новости

10:40

Встреча Трампа с Путиным: Уиткофф назвал вероятные сроки переговоров

10:38

"Путин тянет время": эксперт озвучил коварный план российского диктатора

10:32

РФ одним ударом унесла жизни целой семьи: детали циничной атаки на ЗапорожьеФото

10:09

Иракли Макацария впервые показал новорожденную дочку

10:00

"Да, они договорились об этом": в США сказали, когда состоятся выборы в Украине

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
09:50

Возросло число жертв и раненых: детали массированного удара дронов РФВидео

09:42

Инсайдер рассекретил информацию о Кейт Миддлтон и четвертом ребенке

09:27

Попадание в жилые дома и промышленный объект: дроны сильно атаковали Россию

09:15

Трамп заявил, что может дать Путину дедлайн для согласования прекращения огня с Украиной

Реклама
09:07

Что делать с клубникой весной: топ-3 самых важных секретов богатого урожаяВидео

08:53

РФ атакует Украину ударными БПЛА с новой тактикой: эксперт о главной опасности

08:10

Новые условия перемирия от РФмнение

07:57

"Мы уже недалеко от этого": Уиткофф сказал, как США будут заканчивать войну в Украине

07:50

Россияне продвинулись на востоке: в DeepState сообщили подробности

07:10

Распространенная ошибка водителей: почему не стоит резко тормозить перед ямой

06:10

Оккупанты использовали новую тактику ударовмнение

05:46

Гороскоп на завтра 23 марта: Козерогам - масса удовольствия, Рыбам - счастье

05:07

Что делать, если стиральная машина не отжимает: простые шаги к решению проблемы

04:35

Как правильно - "ранішній" или "ранковий": ответ удивитВидео

04:02

Лук вырастет в разы быстрее: эксперты призвали добавить в лунку секретный продукт

Реклама
03:20

Что делать, если не цветет спатифиллум: 5 грубых ошибок при выращивании "женского счастья"

02:50

"Украина проигрывает": вице-маршал Британии дал тревожный прогноз о перемирии

02:00

Обычная монетка в помощь: эксперты объяснили, как очистить лейку душа за 15 секунд

01:48

В одну секунду погибли отец и 14-летняя дочь: страшные подробности атаки на ЗапорожьеФотоВидео

01:28

4 знака зодиака, которые заработают больше всех в 2025 году

00:35

"Плохая новость для Украины": СМИ узнали о потерях ВСУ под Курском

21 марта, пятница
23:06

Запасы на нуле: у россиян заканчивается самый популярный тип оружия

22:52

Атака Шахедов на Киев: в столице горит жилой домФото

22:44

2 продукта заставят ваши кроссовки выглядеть как новыеВидео

22:38

Штрафа не будет: три случая, когда можно проехать на красный свет светофора

22:12

Горят дома и раздаются взрывы: Запорожье под массированной атакой ШахедовФотоВидео

22:00

Байден планирует вернуться в политику, чтобы реализовать одно важное дело - СМИ

21:59

Россияне допустили большую ошибку на Энгельсе: спутниковые снимки с последствиями удара

21:54

Потап "слил" местонахождение беглеца-ведущего Дивеева-Церковного

21:07

Чудо-средство из кухни: зачем опытные хозяйки кладут чайные пакетики на мебель

20:55

США должны перейти к плану "Б": Маломуж рассказал, как остановить войну в Украине

20:32

"Переговоры по разделу земель": Трамп удивил заявлением

20:24

Цена взлетела на 51%: в Украине стремительно дорожает популярный ингредиент борща

20:21

"Маша, хватит пить": опухшая и красная Захарова появилась на похоронках КиркороваВидео

19:59

Почему исчез Рональд МакДональд: жуткая правда о культовом клоуне из McDonald's

Реклама
19:49

Курс валют в Украине: что будет с долларом до конца марта

19:37

"Не протяну и 10 дней": Виктор Розовый сделал громкое заявление

19:36

Украину накрыло резкое потепление: синоптики назвали регионы, где будут лить дожди

19:15

"Есть контуры мирного соглашения": Трамп об окончании войны в Украине

19:10

Подрыв россиянами газоизмерительной станции "Суджа": что надо знатьмнение

18:50

Почему в церкви жгут ладан: неожиданное значение древней традиции

18:48

"Надо быть осторожными": президент Чехии едва не попал под атаку РФ в Одессе

18:33

Изумительный завтрак из простых ингредиентов - раз и готовоВидео

18:32

Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы и запреты 22 марта

18:19

Угроза захвата плацдармов на Запорожье: в ВСУ назвали направления наступления РФ

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять