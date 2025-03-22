Что делать с клубникой весной: топ-3 самых важных секретов богатого урожая

Весна - горячее время для огородников. Если вы выращиваете клубнику, то необходимо провести несколько важных манипуляций.

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Что нужно делать весной, чтобы клубника плодоносила / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

Что нужно делать с клубникой после зимы

Как лучше очистить старые листья с клубники

Какую подкормку лучше использовать для клубники и почему

Правильный уход за растениями после зимы – один из самых важных этапов получения большого и качественного урожая клубники. Главред разобрался, что делать с клубникой весной, чтобы позже наслаждаться ароматными ягодами.

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На Youtube-канале Сад, огород своими руками рассказали, как добиться того, чтобы клубника нормально развивалась и затем хорошо плодоносила.

Первое, что нужно сделать с клубникой весной, это убрать все старые, погибшие листья - это даст пространство для развития молодого листа.

Почему нужно убирать старые листья с клубники:

они затрудняют вентиляцию;

мешают потреблению листьями солнечного света;

на прошлогодних листьях живут возбудители различных заболеваний.

Старые листья можно убирать разными способами. Например, убирать по одному листочку. Но этот процесс займет очень много времени, особенно если у вас большие плантации клубники.

Садовод поделился своим собственным способом, который поможет справиться с отмершими листьями очень быстро.

Для этого понадобится обычная метла, которой нужно просто смести старые листья. Важно это делать в сухую солнечную погоду, когда растения хорошо просушены. Если заметать грядки после дождя, то желаемого эффекта вы не добьетесь.

После того как вы избавитесь от всех отсохших листочков, необходимо провести подкормку, которая поможет как можно быстрее нарастить зелень.

В подкормке должен присутствовать фосфор, который будет способствовать развитию корневой системы, ведь хороший корень - это гарантия плодоношения в будущем. Для этого вокруг кустиков сделайте лунки, чтобы питательный раствор не растекался по всему участку.

Садовод советует проводить подкормку ростконцентратом с повышенным азотом. Это поспособствует максимальной урожайности клубники. В ростконцентрате есть органическая составляющая - это гумат калия, и минеральная составляющая - это азот, фосфор, калий плюс микроэлементы.

Ростконцентрат разводится из расчета 25 мл на 10 литров воды. Этим раствором нужно полить каждый кустик клубники под корень.

И третий этап ухода за клубникой весной - это обработка от болезней.

"Мы обрабатываем весной клубнику хлорокисью меди. Наверняка многие из вас знают этот препарат. Этот фунгицид малоопасен для человека. Разводим по инструкции и обрабатываем. Но обрабатываем не только кустики. Обрабатываем также почву между кустами, между рядами. Вот, собственно, всё, что необходимо сделать с клубникой весной для того, чтобы получить хороший урожай, чтобы она росла и крепкая, и здоровая, и хорошо плодоносила", - рассказал садовод.

Также он дал совет относительно полива клубники. По его словам, за сезон должно быть не менее 3-5 поливов. А если лето жаркое, то до семи поливов. Если полив будет недостаточным, то клубника будет мелкой, невкусной и несочной.

Смотрите видео - Чем подкормить клубнику ранней весной для хорошего урожая:

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