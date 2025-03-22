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Что делать, если не цветет спатифиллум: 5 грубых ошибок при выращивании "женского счастья"

Анна Ярославская
22 марта 2025, 03:20
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Как заставить зацвести спатифиллум? Самое главное - создать для растения идеальные условия.
Спатифиллум
Названы 5 грубых ошибок при выращивании спатифиллума / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие ошибки в уходе за спатифиллумом допускают цветоводы
  • Почему большой горшок может быть проблемой для "женского счастья"
  • Как правильно подкармливать спатифиллум в зависимости от времени года

Почему не цветет спатифиллум? Это очень частый вопрос среди тех, кто выращивает этот роскошный цветок. Кстати, второе его название - "женское счастье". Если вам интересны приметы, связанные с этим растением, читайте детали в материале: Как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедуры.

Как добиться цветения спатифиллума

Чтобы "женское счастье" порадовало цветением, для начала нужно убедиться, что вы не совершаете грубых ошибок при уходе за цветком.

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Ошибка №1. Большой или неправильно подобранный горшок.

Если горшок большой, ваш цветок не сможет зацвести по одной простой причине: спатифиллум цветет лишь тогда, когда его корни обвивают весь ком земли, в котором они находятся. То есть когда вся корневая система заполняет горшок. Если же горшок будет большой, а растение маленькое, то цветов вы будете ждать очень долго.

Ошибка №2. Жаркое солнце.

Спатифиллум - теневыносливое растение, которое любит влагу, а палящие солнечные лучи обжигают и листовые пластины. В этом случае цветение будет или скудным, или его вовсе не будет.

Ошибка №3. Неправильный грунт.

Цветок очень требователен к почве. Она должна быть не только рыхлой, но она еще и плодородной. Если же грунт, в котором находится спатифиллум, будет очень сильно уплотнен и к корневой системе не будет поступать кислород, цветок также может не цвести.

Ошибка №4. Неправильный полив.

Если вы заливаете свое растение, то корни загнивают. Если полив недостаточный, корни начинают сохнуть и растение тоже может погибнуть. Поэтому правильный полив спатифиллуму необходим.

Поливать "женское счастье" нужно 2-3 раза в неделю, не допуская застоя воды в горшке. Важно при этом обращать внимание на степень увлажненности грунта. Перед очередным поливом покрывной слой земли должен быть сухим.

Ошибка №5. Неправильные подкормки.

Если вы хотите, чтобы спатифиллум цвел, подкормки должны меняться в зависимости от времени года.

Весной подкормки должны быть азотными удобрениями. Летом или в начале цветения подкормки должны быть с калием и фосфором.

Таким образом, если вы будете соблюдать все правила по выращиванию спатифиллума, "женское счастье" обязательно порадует вас цветением.

Ранее Главред писал о том, что делать, если орхидея отцвела, а потом упорно отказывается выпустить цветонос.

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