Не поверите своим глазам: для чего хитрые хозяйки раскладывают картон на огороде

Вы узнаете:
- Почему опытные хозяйки расставляют картон на огороде
- Как побороть капустную муху
Капуста - это собирательное название для близкородственных видов растений, принадлежащих к семейству крестоцветных. К ним относятся капуста, брокколи, цветная капуста, листовая капуста и другие.
Главред узнал, для чего картон расставляют на огороде.
Большинство капустных культур являются важным источником пищи для различных животных. Голуби, олени, кролики, а также многочисленные беспозвоночные, питающиеся листьями, могут нанести значительный ущерб урожаю еще до его сбора.
Регулярный осмотр растений позволяет выявить большинство заражений или повреждений, вызванных листогрызущими насекомыми, и вовремя принять меры для защиты урожая. Однако некоторые вредители, в частности личинки капустной мухи, живут в почве и питаются корнями капусты. Поэтому их присутствие часто остается незамеченным, пока растения не начинают увядать.
Как картон помогает бороться с капустной мухой
Капустная муха привлекается запахом капусты и откладывает яйца у основания растений, пишет Daily Mirror. Зимой ее личинки остаются в почве в виде куколок, а с наступлением тепла вылупляются и начинают питаться корнями. Это приводит к ослаблению растений и их гибели.
Как сделать капустный воротник
Чтобы предотвратить гибель растения, необходимо создать барьер вокруг стеблей капусты. Для этого идеально подходят картонные листья. Они препятствуют мухам откладывать яйца в почву, что затрудняет развитие личинок.
- Вырежьте из картона круг или квадрат диаметром 10-15 см.
- Сделайте надрез от края к центру, а затем вырежьте Y-образное отверстие, чтобы воротник можно было легко одеть вокруг стебля.
- Поместите воротник вокруг основания растения так, чтобы он плотно прилегал к почве.
Картонный барьер не только защитит растения от вредителей, но и поможет бороться с сорняками и сохранять влажность в почве. Этот простой и бюджетный метод поможет вам вырастить здоровый урожай капустных культур без лишних хлопот.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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