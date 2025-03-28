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Не поверите своим глазам: для чего хитрые хозяйки раскладывают картон на огороде

Руслана Заклинская
28 марта 2025, 20:41обновлено 28 марта, 21:40
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Садоводов призывают защитить популярные растения с помощью простого куска картона.
Не поверите своим глазам: для чего хитрые хозяйки раскладывают картон на огороде
Почему хозяйки раскладывают картон на грядках / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Почему опытные хозяйки расставляют картон на огороде
  • Как побороть капустную муху

Капуста - это собирательное название для близкородственных видов растений, принадлежащих к семейству крестоцветных. К ним относятся капуста, брокколи, цветная капуста, листовая капуста и другие.

Главред узнал, для чего картон расставляют на огороде.

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Большинство капустных культур являются важным источником пищи для различных животных. Голуби, олени, кролики, а также многочисленные беспозвоночные, питающиеся листьями, могут нанести значительный ущерб урожаю еще до его сбора.

Регулярный осмотр растений позволяет выявить большинство заражений или повреждений, вызванных листогрызущими насекомыми, и вовремя принять меры для защиты урожая. Однако некоторые вредители, в частности личинки капустной мухи, живут в почве и питаются корнями капусты. Поэтому их присутствие часто остается незамеченным, пока растения не начинают увядать.

Как картон помогает бороться с капустной мухой

Капустная муха привлекается запахом капусты и откладывает яйца у основания растений, пишет Daily Mirror. Зимой ее личинки остаются в почве в виде куколок, а с наступлением тепла вылупляются и начинают питаться корнями. Это приводит к ослаблению растений и их гибели.

активность вредителей, вредители инфографика
Когда активны вредители / Инфографика: Главред

Как сделать капустный воротник

Чтобы предотвратить гибель растения, необходимо создать барьер вокруг стеблей капусты. Для этого идеально подходят картонные листья. Они препятствуют мухам откладывать яйца в почву, что затрудняет развитие личинок.

  1. Вырежьте из картона круг или квадрат диаметром 10-15 см.
  2. Сделайте надрез от края к центру, а затем вырежьте Y-образное отверстие, чтобы воротник можно было легко одеть вокруг стебля.
  3. Поместите воротник вокруг основания растения так, чтобы он плотно прилегал к почве.

Картонный барьер не только защитит растения от вредителей, но и поможет бороться с сорняками и сохранять влажность в почве. Этот простой и бюджетный метод поможет вам вырастить здоровый урожай капустных культур без лишних хлопот.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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