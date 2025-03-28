Не поверите своим глазам: для чего хитрые хозяйки раскладывают картон на огороде

Садоводов призывают защитить популярные растения с помощью простого куска картона.

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Почему хозяйки раскладывают картон на грядках / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему опытные хозяйки расставляют картон на огороде

Как побороть капустную муху

Капуста - это собирательное название для близкородственных видов растений, принадлежащих к семейству крестоцветных. К ним относятся капуста, брокколи, цветная капуста, листовая капуста и другие.

Главред узнал, для чего картон расставляют на огороде.

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Большинство капустных культур являются важным источником пищи для различных животных. Голуби, олени, кролики, а также многочисленные беспозвоночные, питающиеся листьями, могут нанести значительный ущерб урожаю еще до его сбора.

Регулярный осмотр растений позволяет выявить большинство заражений или повреждений, вызванных листогрызущими насекомыми, и вовремя принять меры для защиты урожая. Однако некоторые вредители, в частности личинки капустной мухи, живут в почве и питаются корнями капусты. Поэтому их присутствие часто остается незамеченным, пока растения не начинают увядать.

Как картон помогает бороться с капустной мухой

Капустная муха привлекается запахом капусты и откладывает яйца у основания растений, пишет Daily Mirror. Зимой ее личинки остаются в почве в виде куколок, а с наступлением тепла вылупляются и начинают питаться корнями. Это приводит к ослаблению растений и их гибели.

Когда активны вредители / Инфографика: Главред

Как сделать капустный воротник

Чтобы предотвратить гибель растения, необходимо создать барьер вокруг стеблей капусты. Для этого идеально подходят картонные листья. Они препятствуют мухам откладывать яйца в почву, что затрудняет развитие личинок.

Вырежьте из картона круг или квадрат диаметром 10-15 см. Сделайте надрез от края к центру, а затем вырежьте Y-образное отверстие, чтобы воротник можно было легко одеть вокруг стебля. Поместите воротник вокруг основания растения так, чтобы он плотно прилегал к почве.

Картонный барьер не только защитит растения от вредителей, но и поможет бороться с сорняками и сохранять влажность в почве. Этот простой и бюджетный метод поможет вам вырастить здоровый урожай капустных культур без лишних хлопот.

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