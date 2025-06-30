Огурцы будут свежими и хрустящими дольше: гениальный способ хранения

Вы узнаете:
- Почему огурцы быстро портятся в жару
- Как сохранить огурцы свежими и хрустящими дольше
- Где не нужно хранить огурцы
В жаркое время года салаты становятся популярным и вкусным способом охладиться и одновременно потреблять больше полезной пищи. Однако один из самых распространенных ингредиентов - огурцы - очень быстро портится, особенно если его неправильно хранить. Из-за высокого содержания влаги и плотной пластиковой упаковки, в которой огурцы часто продают, они становятся уязвимыми к образованию конденсата и развитию бактерий.
Как следствие, овощ может за несколько дней превратиться в скользкую, кашеобразную массу с плесенью. Это приводит к лишним тратам и пищевым отходам.
Главред узнал, как сохранить огурцы хрустящими.
Как сохранить огурцы свежими дольше
Эксперты по хранению продуктов компании Mill советуют простой и эффективный способ продлить срок свежести огурцов. Как пишет Daily Express, все, что вам понадобится, это несколько минут времени и бумажное полотенце.
- Промойте огурцы под проточной водой - это поможет смыть поверхностные загрязнения и бактерии.
- Полностью высушите их, промокнув бумажным или кухонным полотенцем.
- Заверните каждый огурец в бумажное полотенце, которое будет впитывать избыточную влагу.
- Сложите огурцы в пакет с застежкой или открытый контейнер - и поместите на дно овощного отделения холодильника.
По словам экспертов, благодаря высокому содержанию воды огурцы постоянно "испаряют" влагу через кожуру, поэтому ключом к сохранению их свежести является сухая среда с хорошей вентиляцией.
Успешным применением этого способа поделилась TikTok-блогер Кондратюк Алина.
Смотрите видео, как дольше сохранить огурцы свежими и хрустящими:
@alinka_cookinggg Вариант, как долгое время хранился свежие огурцы А как это делать вы, пишите в комментариях #alinka_cookinggg#порада#авизнали#хранениепродуктов♬ In The Kitchen - Giulio Cercato
Где огурцы не стоит хранить
Еще один важный нюанс - огурцы не следует хранить рядом с помидорами. Хотя в салате они хорошо сочетаются, помидоры выделяют газ этилен, который ускоряет созревание и может вызвать преждевременную порчу огурцов. Поэтому держите огурцы подальше от помидоров в холодильнике, чтобы сохранить их свежими и хрустящими как можно дольше.
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TikTok-аккаунт "alinka_cookinggg" (Кондратюк Алина)
alinka_cookinggg - это популярный TikTok-канал Алины Кондратюк, украинского фуд-блогера. На своем аккаунте Алина делится вкусными рецептами на любой вкус, привлекая широкую аудиторию. Ее канал имеет значительную популярность, о чем свидетельствует большое количество подписчиков и лайков: 99,6 тыс. подписчиков и 1,3 млн. лайков.
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