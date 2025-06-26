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Секрет пышных петуний раскрыт: "копеечный" лайфхак для невероятного цветения

Руслан Иваненко
26 июня 2025, 22:34
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Раствор борной кислоты готовят по специальному рецепту, который помогает стимулировать образование большого количества бутонов на петунии.
Петуния
Опытная огородница делится простыми советами / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как одна одесситка достигает "цветочного каскада" петуний за копейки
  • Какое простое средство обеспечивает непрерывное цветение в течение всего лета
  • Почему борная кислота и лимонный сок - секрет пышных бутонов

Обильное, продолжительное цветение петунии - мечта каждого цветовода.

Главред решил раскрыть секрет ухода и действенной подкормки для обильного цветения.

видео дня

На своем YouTube-канале "Огородница из Одессы" женщина рассказала, как с помощью простого, копеечного средства добиться цветения петуний на протяжении всего лета. Она подчеркивает, что использует этот метод уже более 10 лет - и результаты впечатляют.

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До открытия эффективного способа она сталкивалась с типичными проблемами: оголенные стебли, "лысина" внутри кашпо, мизерное количество бутонов, отсутствие декоративности.

Решением оказалась борная кислота, ведь бор стимулирует образование большого количества бутонов в фазе роста растения. Садовод рекомендует следующий рецепт:

  • 10 г борной кислоты растворить в 500 мл горячей воды (температура 45-50°C).
  • После полного растворения - взять 100 мл концентрата и добавить к 10 литрам обычной воды.
  • Этот раствор подходит и для опрыскивания, и для полива под корень.

Совет от эксперта: опрыскивать цветы раз в 10 дней.

Если цветов становится меньше, а листья бледнеют - это признак дефицита. В таком случае на 1 литр воды нужно добавить 10 капель лимонного сока и щедро полить растение.

Также важно регулярно удалять отцветшие цветы, чтобы петуния не тратила силы на образование семян.

Подробнее об уходе за петунией и других секретах цветоводства - в видео на канале "Огородница из Одессы".

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О канале "Огородница из Одессы"

Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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