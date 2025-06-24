Секрет роскошных роз: садовод рассказал, как обрезать их для пышного цветения

Вы узнаете:
- Как правильно обрезать розы для длительного цветения
- Почему важно оставлять листья при обрезке
- Как использовать обрезанные побеги для размножения
Роза - удивительный и элегантный цветок, восхищающий человечество своей красотой на протяжении тысячелетий.
Главред решил рассказать о правильной технике обрезки роз, чтобы они зацвели снова примерно через месяц после процедуры.
На своем YouTube-канале "KopиcнeTV" опытный садовод подробно объясняет, как обрезать розы, не нанося вреда растению, и обеспечить новый, обильный цвет.
Если на стволе растет только одна роза, обрезать ее достаточно просто. Однако если на одном кусте отцвел один цветок, а другие еще цветут и вы не планируете их срезать, важно не ломать отцветшие бутоны, ведь это может повредить растение.
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Особое внимание следует уделить удалению стволов с семенами, поскольку они продолжают расходовать питательные вещества, которые лучше направить на формирование новых цветов. Как отмечает садовод в видео, куст будет здоровым и цвести обильнее, если убрать такие побеги.
Если же весь букет роз отцвел, нужно взять секатор и обрезать ветви так, чтобы на стволе оставалось минимум 4 листа, которые отходят от основания. Важно сделать срез на 1 сантиметр выше последнего листка. Именно после такой обрезки примерно через месяц появятся новые бутоны.
Садовод советует помнить несколько ключевых моментов: оставляйте не менее 4 листочков при обрезке, это позволит растению продолжать расти и цвести. Также обрезанные побеги можно использовать для размножения роз, ставя их на проращивание.
Главное - не забывать регулярно подкармливать цветы, чтобы поддерживать их здоровье и красоту. Эти советы от опытного эксперта помогут вам вырастить шикарные розовые кусты, которые будут радовать цветением все лето.
Смотрите видео о правильной обрезке роз:
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