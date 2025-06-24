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Секрет роскошных роз: садовод рассказал, как обрезать их для пышного цветения

Руслан Иваненко
24 июня 2025, 22:44
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Воспользуйтесь советами опытного садовода, чтобы обрезать розы без вреда и получить богатый урожай цветов.
Розы
Как удалять отцветшие бутоны, чтобы растение не тратило ресурсы на семена / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как правильно обрезать розы для длительного цветения
  • Почему важно оставлять листья при обрезке
  • Как использовать обрезанные побеги для размножения

Роза - удивительный и элегантный цветок, восхищающий человечество своей красотой на протяжении тысячелетий.

Главред решил рассказать о правильной технике обрезки роз, чтобы они зацвели снова примерно через месяц после процедуры.

видео дня

На своем YouTube-канале "KopиcнeTV" опытный садовод подробно объясняет, как обрезать розы, не нанося вреда растению, и обеспечить новый, обильный цвет.

Если на стволе растет только одна роза, обрезать ее достаточно просто. Однако если на одном кусте отцвел один цветок, а другие еще цветут и вы не планируете их срезать, важно не ломать отцветшие бутоны, ведь это может повредить растение.

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Особое внимание следует уделить удалению стволов с семенами, поскольку они продолжают расходовать питательные вещества, которые лучше направить на формирование новых цветов. Как отмечает садовод в видео, куст будет здоровым и цвести обильнее, если убрать такие побеги.

Если же весь букет роз отцвел, нужно взять секатор и обрезать ветви так, чтобы на стволе оставалось минимум 4 листа, которые отходят от основания. Важно сделать срез на 1 сантиметр выше последнего листка. Именно после такой обрезки примерно через месяц появятся новые бутоны.

Садовод советует помнить несколько ключевых моментов: оставляйте не менее 4 листочков при обрезке, это позволит растению продолжать расти и цвести. Также обрезанные побеги можно использовать для размножения роз, ставя их на проращивание.

Главное - не забывать регулярно подкармливать цветы, чтобы поддерживать их здоровье и красоту. Эти советы от опытного эксперта помогут вам вырастить шикарные розовые кусты, которые будут радовать цветением все лето.

Смотрите видео о правильной обрезке роз:

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