Такой силе можно позавидовать: почему одуванчик прорастает сквозь бетон

Растение пробивается с большей силой, чем давление в шине авто.

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Как прорастает одуванчик / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему одуванчики легко приживаются

Как они прорастают сквозь бетон

Часто можно увидеть, как цветы одуванчика пробиваются сквозь бетон или асфальт и прорастают. Это явление многих удивляет, ведь не каждое растение сможет разрушить такое прочное покрытие.

Главред решил разобраться, как одуванчик прорастает сквозь асфальт.

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Почему одуванчик везде прорастает

ZME Science пишет, что одуванчик является примером того, как мягкое, хрупкое на вид растение способно оказывать серьезное физическое воздействие на материалы, которые люди считают прочными и надежными.

Отмечается, что секрет начинается еще с семян. Легкие, парашютообразные, они легко переносятся ветром и попадают в малейшие трещины. Попав в трещину, семена просто ждут - нужна лишь капля влаги и немного пыли.

В то же время, корень растет медленно, но уверенно, раздвигая трещину все шире. Кроме того, он имеет одну особенность - корень сосредотачивает силу роста в одном направлении, ища воду и пространство.

"На клеточном уровне укоренение сопровождается давлением - водой, которая втягивается в клетки и раздувает их изнутри. Это давление настолько мощное, что может превышать давление в шине автомобиля. А в масштабе всей корневой системы такая сила становится достаточной, чтобы постепенно разламывать даже бетон", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что одуванчик не просто приспосабливается - он "мыслит" биологически: прижимает листья к земле, избегает скашивания, быстро восстанавливается после повреждений и живет даже в самых маленьких участках почвы.

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Кроме того, назван список растений, которые нельзя сажать рядом с фруктовыми деревьями.

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