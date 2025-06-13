Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Простоят до двух недель дольше: как правильно обрезать цветы

Анна Косик
13 июня 2025, 13:47
124
Одно простое действие поможет сохранить цветы свежими в течение значительно более долгого времени.
Цветы в вазе
Почему цветы лучше подрезать под водой / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему не стоит подрезать цветы на воздухе
  • Как лучше подрезать цветы, чтобы они простояли дольше

Цветы в доме всегда добавляют уюта и особой атмосферы, но часто бывает так, что подаренный или приобретенный букет увядает буквально за 2-3 дня. А все из-за одной ошибки, которую допускает большинство людей.

Главред узнал, что во время обрезки цветов важно придерживаться одного правила. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

видео дня

По ее словам, если обрезать цветы под водой, вместо того, чтобы обрезать их на воздухе, они смогут простоять до двух недель дольше. При этом, без всяких специальных порошков.

"Обрезка под водой помогает предотвратить попадание воздуха в сосуды растения, что продлевает их свежесть", - пояснила блогерша.

Смотрите видео, как правильно подрезать цветы:

Другие новости:

Кто такая Диана Головец?

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Нанесет ли Иран ядерный удар по Израилю: ИИ дал тревожный ответ

Нанесет ли Иран ядерный удар по Израилю: ИИ дал тревожный ответ

14:58Мир
Кремль готовит боевые операции не только в Украине – Сибига

Кремль готовит боевые операции не только в Украине – Сибига

14:56Политика
Основная задача с 2014 года: озвучен план РФ по оккупации левобережья Украины

Основная задача с 2014 года: озвучен план РФ по оккупации левобережья Украины

14:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Жена Александра Сырского: кто она, где родилась и кем работает

Жена Александра Сырского: кто она, где родилась и кем работает

В Германии поставили окончательную точку в вопросе передачи ракет Taurus Украине

В Германии поставили окончательную точку в вопросе передачи ракет Taurus Украине

Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

Потеряете благополучие: что нельзя делать 13 июня, приметы

Потеряете благополучие: что нельзя делать 13 июня, приметы

"Нервы уже не выдерживали": Ирина Федишин в Польше с ноги снесла дверь

"Нервы уже не выдерживали": Ирина Федишин в Польше с ноги снесла дверь

Последние новости

15:29

Затопили десятки сел: как Бакота стала туристическим раем после большой трагедии

15:28

"Ситуация выглядит печально": экс-сотрудник СБУ предупредил о новой угрозе Сумам

15:16

Где три скрытых лица: только "гений головоломок" увидит их за 5 секунд

15:14

РФ снова получает загадочные северокорейские РСЗО: какие новые секреты прячут ракеты

14:58

Нанесет ли Иран ядерный удар по Израилю: ИИ дал тревожный ответ

Израиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атакуИзраиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атаку
14:56

Кремль готовит боевые операции не только в Украине – Сибига

14:55

"Выглядит на все 30": дочь предательницы Лорак ошеломила откровенным видом

14:52

Основная задача с 2014 года: озвучен план РФ по оккупации левобережья Украины

14:36

Не только овощной салат: бомбические варианты, что можно сделать из редиса

Реклама
14:34

Цены на хлеб подскочат: украинцам назвали причину скорого подорожания

13:55

"Последний" шанс: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

13:47

Простоят до двух недель дольше: как правильно обрезать цветы

13:45

Когда в Украине снова потеплеет: стала известна точная дата

13:30

"Доверенное лицо Путина": СБУ наказала пропагандиста Тимати

13:24

Обострение между Ираном и Израилем: стала ли неизбежной ядерная войнамнение

13:13

Мистическая пятница 13-го озолотит сразу 4 знака: кто в списке счастливчиков

13:13

Израиль проигнорировал Трампа: как удар по Ирану "подмочил" репутацию лидера США

13:10

Пенсионная реформа в Украине: кому и когда ждать изменения выплат

13:09

Удар по военным объектам РФ в Крыму: партизаны рассказали о потерях оккупантов

12:56

Враг идет ва-банк, но есть ли у него козырь: аналитик раскрыл детали летней кампании РФ

Реклама
12:55

Слизни боятся, как огня: какие кухонные отходы нужно добавить в почву

12:45

Повредили ли израильские удары ядерные объекты Ирана - в CNN ответили

12:32

У Джамалы украли сценический костюм с "Евровидения-2016"

12:24

Нацполиция проводит более 500 обысков по всей Украине: в чем причинаФото

12:16

Украинкам пообещали до 150 тысяч грн: названо главное условие и сроки выплат

12:16

Аномально низкие температуры, гроза и град: стала известна дата опасной погоды в Украине

12:12

Собственная "Паутина" Моссада: СМИ раскрыли детали тайной операции

11:42

Осталось 100 метров: названа еще одна область, в которую может прорваться враг

11:36

14 июня нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

11:35

Цены на сразу несколько продуктов подскочили до потолка: что подорожало больше всего

11:24

Курс резко подскочил: в Украине рекордное подорожание на валютном рынке

11:23

Умер участник группы "Океан Эльзы" - что случилось

10:51

Война во всех частях мира: в ЦПД сделали тревожное заявление

10:40

Все голубоглазые люди имеют общего предка: как появились голубые глаза и какая причинаВидео

10:36

Торговая война США: эксперт о возможности провоцирования Трампом Третьей мировойВидео

10:34

Китайский гороскоп на завтра 14 июня: Крысам - срыв, Собакам - стресс

10:28

В Будапеште рассказали свою версию шпионского скандала с Украиной – СМИ

10:27

Пенсионерам в Украине могут уменьшить пенсию до 20% - объяснение ПФУ

10:25

РФ прорвалась на Днепропетровщину: в ISW сообщили о захвате территорий

09:34

Стоит ли переводить доллары в евро: банкир о "бешеном" росте курса валют

Реклама
09:26

"Будет нанесен сильный удар": в Иране пообещали, что Израиль и США "дорого заплатят"

09:08

Трамп отреагировал на авиаудары Израиля по Ирану и пригрозил Тегерану

09:06

Что будет, если черный кот перейдет дорогу: священник удивил ответомВидео

08:25

США сокращает помощь Украине: в ISW и ОПУ назвали последствия для Киева

08:10

Что стоит знать о реактивных "Шахедах"мнение

07:59

Израиль начал войну с Ираном: что известно об операции "Львиный народ"

07:10

Чем отличаются 2 котят: только "гений головоломок" найдет 3 детали за 14 секунд

07:00

В Крыму прогремела серия взрывов, дроны долетели до аэродромов - соцсетиВидео

06:10

Как Рубио опозорился с поздравлением россиянмнение

06:00

Гороскоп на завтра 14 июня: Тельцам - хорошие новости, Стрельцам - путешествие

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена Зеленская
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять