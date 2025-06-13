Простоят до двух недель дольше: как правильно обрезать цветы

Одно простое действие поможет сохранить цветы свежими в течение значительно более долгого времени.

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Почему цветы лучше подрезать под водой / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему не стоит подрезать цветы на воздухе

Как лучше подрезать цветы, чтобы они простояли дольше

Цветы в доме всегда добавляют уюта и особой атмосферы, но часто бывает так, что подаренный или приобретенный букет увядает буквально за 2-3 дня. А все из-за одной ошибки, которую допускает большинство людей.

Главред узнал, что во время обрезки цветов важно придерживаться одного правила. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

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По ее словам, если обрезать цветы под водой, вместо того, чтобы обрезать их на воздухе, они смогут простоять до двух недель дольше. При этом, без всяких специальных порошков.

"Обрезка под водой помогает предотвратить попадание воздуха в сосуды растения, что продлевает их свежесть", - пояснила блогерша.

Смотрите видео, как правильно подрезать цветы:

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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