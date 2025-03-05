Цветы в вазе будут свежими в разы дольше: какие 2 кухонные вещи добавить в воду

О чем идет речь в материале:
- Что добавить в вазу, чтобы цветы дольше стояли
- Как продлить жизнь цветов в вазе
- Какой пищевой продукт добавляют в воду, чтобы цветы долго стояли
Эксперт по домашним лайфхакам поделилась простым способом продлить свежесть срезанных цветов. Весна приближается, и это прекрасная возможность украсить дом красочными и ароматными букетами, сообщает Express.
Главред выяснил, что можно добавить в воду, чтобы букет стоял дольше.
Что добавляют в воду в цветочных магазинах - как дольше сохранить живые цветы в вазе
Обычно свежие цветы сохраняют свой вид от семи до десяти дней, однако продолжительность зависит от сорта, способа срезки и ухода. Если же они начинают увядать и темнеть раньше времени, Шантель Мила предложила эффективный метод их сохранения.
В своем видео в TikTok она объяснила, что для этого достаточно добавить в вазу две канцелярские скрепки, отметив, что этот прием всегда ей помогает.
"Вот хитрость, которая поможет вашим цветам простоять дольше. Наполните вазу водой и добавьте одну столовую ложку сахара, чтобы подпитать цветы, и две столовые ложки белого уксуса, чтобы подавлять рост бактерий", - сказала она.
Смотрите видео о том, что продлевает жизнь срезанным цветам:
@mama_mila_ Все, что вам нужно - это два ингредиента из кладовки, чтобы ваши свежие цветы продержались дольше ? Я люблю этот метод, и он всегда так хорошо работал для меня! Сохраните это видео для вашего Дня Валентина или Дня Галентина ? #valentinesday#galentinesday#valentinesday2025#flowertricks#flowerhack#tipsandtricks#mamamilastips♬ lover - hayden ?
Как подрезать цветы, чтобы дольше стояли - как правильно подрезать цветы в вазу
Шантель советует не только использовать специальную смесь для продления свежести цветов, но и правильно обрезать их стебли под соответствующим углом и до нужной длины.
"Обрежьте концы под углом 45 градусов, удалите лишние листья и наслаждайтесь свежим цветением дольше", - советует она.
Нужно ли менять воду в вазе с цветами - как поменять воду в вазе для цветов
Она отмечает, что подкормку, которая добавляется к букету, можно использовать в первый день, а при следующей смене воды, через 2-3 дня, уже применять подготовленную смесь. Кроме того, эксперт рекомендует регулярно обновлять воду в вазе каждые два-три дня.
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