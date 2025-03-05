Цветы в вазе будут свежими в разы дольше: какие 2 кухонные вещи добавить в воду

Чтобы срезанные цветы дольше оставались свежими, можно добавить в воду уксус и сахар - этот простой трюк поможет продлить их жизнь в вазе, указывают эксперты.

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Что добавить в вазу, чтобы цветы дольше стояли - как продлить жизнь цветов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео Instagram/jeffandlaurenshow

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Что добавить в вазу, чтобы цветы дольше стояли

Как продлить жизнь цветов в вазе

Какой пищевой продукт добавляют в воду, чтобы цветы долго стояли

Эксперт по домашним лайфхакам поделилась простым способом продлить свежесть срезанных цветов. Весна приближается, и это прекрасная возможность украсить дом красочными и ароматными букетами, сообщает Express.

Главред выяснил, что можно добавить в воду, чтобы букет стоял дольше.

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Обычно свежие цветы сохраняют свой вид от семи до десяти дней, однако продолжительность зависит от сорта, способа срезки и ухода. Если же они начинают увядать и темнеть раньше времени, Шантель Мила предложила эффективный метод их сохранения.

В своем видео в TikTok она объяснила, что для этого достаточно добавить в вазу две канцелярские скрепки, отметив, что этот прием всегда ей помогает.

"Вот хитрость, которая поможет вашим цветам простоять дольше. Наполните вазу водой и добавьте одну столовую ложку сахара, чтобы подпитать цветы, и две столовые ложки белого уксуса, чтобы подавлять рост бактерий", - сказала она.

Смотрите видео о том, что продлевает жизнь срезанным цветам:

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Шантель советует не только использовать специальную смесь для продления свежести цветов, но и правильно обрезать их стебли под соответствующим углом и до нужной длины.

"Обрежьте концы под углом 45 градусов, удалите лишние листья и наслаждайтесь свежим цветением дольше", - советует она.

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Она отмечает, что подкормку, которая добавляется к букету, можно использовать в первый день, а при следующей смене воды, через 2-3 дня, уже применять подготовленную смесь. Кроме того, эксперт рекомендует регулярно обновлять воду в вазе каждые два-три дня.

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