Опытные водители всегда возят в авто чайные пакетики в марте: для чего это

Автомобилистам советуют класть чайные пакетики в салон авто, поскольку это простое средство помогает уменьшить конденсацию влаги, что актуально в конце зимы.

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Зачем класть чайный пакетик в машину - чем помогает чайный пакетик / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Зачем класть чайный пакетик в машину

Чем помогает чайный пакетик

Запотевание стекол остается распространенной проблемой в холодные утра, и она может продолжаться до конца марта. Чайные пакетики работают как естественный осушитель, впитывая влагу и предотвращая запотевание окон и лобового стекла, что позволяет быстрее начать поездку, сообщает Express.

Главред выяснил, почему люди держат пакетик чая в машине.

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Как использовать чайные пакетики в машине - в чем секрет чайного пакетика

Специалист по автомобильной технике компании DPF Experts Бен Питчер ранее поделился этим простым лайфхаком, призвав водителей быть внимательными на дороге.

"Пакетики чая, особенно черного или зеленого, являются естественными абсорбентами влаги. Если вы положите их в машину, это поможет уменьшить образование конденсата, особенно в холодные месяцы. Хотя они не такие мощные, как профессиональные осушители, они являются дешевым, экологичным решением для борьбы с незначительной влажностью", - сказал он.

Как работают пакетики с силикагелем - Куда класть силикагель в машину

Бен отметил, что чайные пакетики - не единственный вариант, поскольку пакетики с силикагелем также могут стать отличной альтернативой.

"Пакетики с силикагелем, которые часто встречаются в упаковке, отлично поглощают влагу. Собрав несколько таких пакетов и разложив их вокруг автомобиля, вы сможете контролировать образование конденсата. Хотя они не очистят запотевшие окна мгновенно, они могут помочь уменьшить влажность и сохранить лобовое стекло чистым на дольше", - сказал эксперт.

Ранее эксперты Leasing Options рассказывали о других домашних лайфхаках, которые помогают предотвратить образование конденсата в автомобиле. Среди них - кошачий наполнитель в колготках, нанесение жидкости для мытья посуды или пены для бритья на окна.

Кроме того, они предположили, что заполнение контейнеров Tupperware крупной солью тоже может быть эффективным методом. Специалисты объяснили, что соль хорошо поглощает влагу из воздуха, что делает ее идеальным средством против конденсата.

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