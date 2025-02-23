Хитрые хозяйки всегда протирают ванную чайными пакетиками: для чего это делают

Использованные чайные пакетики могут стать неожиданным, но эффективным средством для уборки ванной комнаты, заменяя дорогостоящие химические моющие средства.

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Хитрые хозяйки протирают ванную чайными пакетиками - для чего это / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Куда девать пакетик от чая

Как избавиться от разводов в ванной

Уборку в ванной комнате вряд ли можно назвать самым приятным занятием, но она необходима. Душевые шторки, раковины и унитазы часто покрываются водяными разводами и известковым налетом, а если его не удалять вовремя, очистить поверхности становится значительно сложнее.

Кроме того, использование большого количества различных моющих средств может привести к их накоплению и лишним тратам.

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Главред выяснил, что делать с использованными чайными пакетиками.

Однако эксперты предложили бюджетную альтернативу - эффективный способ очистки с помощью кухонных отходов, которые есть почти в каждом доме.

Как очистить ванну от разводов - почему никогда не следует выбрасывать чайные пакетики

Эксперт по уборке и директор Daily Poppins Найджел Бирман нашел неожиданно эффективную и доступную альтернативу дорогим моющим средствам - использованные чайные пакетики.

Он отмечает, что один использованный чайный пакетик может помочь очистить всю ванную комнату, поскольку это натуральное и бюджетное моющее средство, которое есть почти в каждом доме.

"Не выбрасывайте использованные чайные пакетики. Вместо этого отложите их и используйте на душевых кабинах, кранах и даже унитазе для блеска без разводов", - советует Найджел, передает Express.

Чайные пакетики содержат танины - природные химические соединения с антибактериальными и жирорастворимыми свойствами. Они эффективно расщепляют грязь, маслянистые остатки и налет, что делает чай отличным природным очистителем.

Поэтому в следующий раз, заваривая чашку чая, оставьте пакетик остыть. Затем просто потрите им загрязненные места, а после этого протрите поверхность салфеткой из микрофибры.

"Дубильные вещества растворяют жир и удаляют грязь, оставляя ваши поверхности без разводов и блестящими. Это простой, экологичный способ поддерживать безупречную чистоту окон без использования агрессивных химикатов", - объясняет Найджел.

По словам экспертов, самое приятное то, что после уборки использованные чайные пакетики можно компостировать.

Этот простой лайфхак не только экономит средства, но и уменьшает количество отходов, что делает его выгодным как для вашего дома, так и для окружающей среды.

Однако чайные пакетики полезны не только в ванной комнате. Они прекрасно подходят для обезжиривания кастрюль и сковородок - достаточно замочить их в теплой воде на несколько часов, указывают специалисты. Дубильные вещества помогут расщепить жир, облегчая его отмывание.

Также можно смочить микрофибровую салфетку в настое из использованного чайного пакетика и протереть деревянные поверхности - это придаст им естественный блеск. Дубильные вещества не только очищают от пыли и грязи, но и подчеркивают цвет древесины.

Наконец, чайные пакетики можно использовать как натуральный дезодорант для обуви. Просто оставьте сухой использованный пакетик внутри на ночь, и он поглотит неприятные запахи, оставляя обувь свежей.

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