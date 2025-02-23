Хитрые хозяйки всегда протирают ванную чайными пакетиками: для чего это делают

Вы узнаете:
- Куда девать пакетик от чая
- Как избавиться от разводов в ванной
Уборку в ванной комнате вряд ли можно назвать самым приятным занятием, но она необходима. Душевые шторки, раковины и унитазы часто покрываются водяными разводами и известковым налетом, а если его не удалять вовремя, очистить поверхности становится значительно сложнее.
Кроме того, использование большого количества различных моющих средств может привести к их накоплению и лишним тратам.
Главред выяснил, что делать с использованными чайными пакетиками.
Однако эксперты предложили бюджетную альтернативу - эффективный способ очистки с помощью кухонных отходов, которые есть почти в каждом доме.
Как очистить ванну от разводов - почему никогда не следует выбрасывать чайные пакетики
Эксперт по уборке и директор Daily Poppins Найджел Бирман нашел неожиданно эффективную и доступную альтернативу дорогим моющим средствам - использованные чайные пакетики.
Он отмечает, что один использованный чайный пакетик может помочь очистить всю ванную комнату, поскольку это натуральное и бюджетное моющее средство, которое есть почти в каждом доме.
"Не выбрасывайте использованные чайные пакетики. Вместо этого отложите их и используйте на душевых кабинах, кранах и даже унитазе для блеска без разводов", - советует Найджел, передает Express.
Чайные пакетики содержат танины - природные химические соединения с антибактериальными и жирорастворимыми свойствами. Они эффективно расщепляют грязь, маслянистые остатки и налет, что делает чай отличным природным очистителем.
Поэтому в следующий раз, заваривая чашку чая, оставьте пакетик остыть. Затем просто потрите им загрязненные места, а после этого протрите поверхность салфеткой из микрофибры.
"Дубильные вещества растворяют жир и удаляют грязь, оставляя ваши поверхности без разводов и блестящими. Это простой, экологичный способ поддерживать безупречную чистоту окон без использования агрессивных химикатов", - объясняет Найджел.
По словам экспертов, самое приятное то, что после уборки использованные чайные пакетики можно компостировать.
Этот простой лайфхак не только экономит средства, но и уменьшает количество отходов, что делает его выгодным как для вашего дома, так и для окружающей среды.
Однако чайные пакетики полезны не только в ванной комнате. Они прекрасно подходят для обезжиривания кастрюль и сковородок - достаточно замочить их в теплой воде на несколько часов, указывают специалисты. Дубильные вещества помогут расщепить жир, облегчая его отмывание.
Также можно смочить микрофибровую салфетку в настое из использованного чайного пакетика и протереть деревянные поверхности - это придаст им естественный блеск. Дубильные вещества не только очищают от пыли и грязи, но и подчеркивают цвет древесины.
Наконец, чайные пакетики можно использовать как натуральный дезодорант для обуви. Просто оставьте сухой использованный пакетик внутри на ночь, и он поглотит неприятные запахи, оставляя обувь свежей.
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