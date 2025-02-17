Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

За секунды и без химии: как быстро избавиться от неприятного запаха из обуви

Юрий Берендий
17 февраля 2025, 04:07
105
Неприятный запах в обуви может создавать дискомфорт, но существуют простые и эффективные способы его устранения без агрессивной химии, указывают эксперты.
За секунды и без химии: как быстро избавиться от неприятного запаха из обуви
Как быстро избавиться от неприятного запаха из обуви - лучший метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что надо сделать, чтобы обувь не воняла
  • Как избавиться от запаха пота в обуви за 5 минут

Неприятный запах из обуви - проблема, с которой сталкиваются многие люди. Причины могут быть разными: чрезмерное потоотделение, бактерии, недостаточная вентиляция или неправильный уход. Однако есть несколько проверенных методов, которые помогут быстро устранить проблему без использования агрессивной химии.

Главред выяснил, как убрать неприятный запах из обуви.

видео дня

Что делать, если зимние ботинки воняют - что можно купить от запаха в обуви

Блогер София Сизова в своем Instagram советует использовать обычную пищевую соду, которая эффективно поглощает влагу и нейтрализует запахи.

"Вынимаем стельки и сбрызгиваем их 3% перекисью водорода. Затем берем чистый носок, насыпаем ложку соды и кладем ее в обувь на ночь. Сода классно впитывает запахи и влагу. Я еще добавляю капсулы ополаскивателя для одежды, они добавляют приятного аромата", - делится лайфхаком блогерша.

Смотрите видео о том, что делать, если кроссовки воняют даже после стирки:

Как сделать так, чтобы обувь и ноги не воняли - чем залить обувь от запаха

Подобный метод рекомендует и блогерша под ником mariell.mari_. в видео на TikTok. Она предлагает насыпать соду в два одноразовых носка, положить их в обувь на ночь и уже утром можно заметить результат.

Еще один простой способ, который предлагает mariell.mari_, - использование пакетиков черного чая.

"Возьмите два чайных пакетика и положите в обувь на ночь. Утром вы забудете о неприятном запахе", - советует блогерша.

Черный чай имеет дубильные вещества, которые убивают бактерии и помогают устранить неприятный аромат.

Смотрите видео о том, что поглощает запах:

@mariell.mari_ Как быстро и надолго избавиться от неприятного запаха вашей обуви? Все просто?? #лайфхак#лайфхаки#лайфхакидлядевушек#лайфхакидляжизни#лайфхакидлядевушек♬ оригинальный звук - mariell.mari_

Как убрать зловонный запах из обуви - как избавиться от запаха обуви с помощью уксуса

Специалисты проекта Better Homes and Gardens рекомендуют использовать белый уксус или медицинский спирт для дезинфекции обуви.

"Смешайте равные части уксуса и воды, налейте раствор в пульверизатор и щедро распылите на внутреннюю часть обуви. Дайте ему полностью высохнуть перед следующим использованием", - советуют эксперты.

Можно ли спиртом убрать запах из обуви - может ли медицинский спирт удалить запах из обуви

"Распылите спирт внутрь обуви и оставьте ее проветриваться. Спирт испарится вместе с неприятным запахом", - отмечают специалисты.

Что делать, чтобы обувь не пахла

Солнечные лучи могут помочь избавиться от бактерий, которые вызывают запах. Специалисты рекомендуют оставлять обувь на открытом солнце для естественного дезодорирования.

Как удалить неприятный запах из кроссовок

"Чтобы устранить запах без всяких средств, положите обувь в пластиковый пакет и оставьте ее в морозильной камере на ночь. Низкие температуры уничтожат бактерии, вызывающие неприятный запах", - советуют эксперты.

Как убрать неприятный запах из обуви - можно ли спасти вонючую обувь

Кроме основных методов, специалисты Better Homes and Gardens предлагают несколько альтернативных способов:

  • Кусковое мыло: положите кусок мыла в обувь на ночь, оно впитает неприятные запахи и оставит легкий аромат.
  • Активированный уголь: небольшие пакетики с древесным углем можно положить в обувь, они эффективно поглощают запахи.
  • Газета: смятые страницы газеты впитывают влагу и запахи, если оставить их в обуви на несколько часов.
  • Эфирные масла: несколько капель эфирного масла чайного дерева или лаванды на ватный диск помогут освежить обувь.
  • Наполнитель для кошачьего туалета: наполнитель в тканевом мешочке или носке хорошо поглощает запахи и влагу.

Вам также может быть интересно:

Кто такая София Сизова?

София Сизова - украинский блогер, которая делится с аудиторией идеями для дома, лайфхаками об уборке, а также интересными рецептами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

обувь лайфхак
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США и РФ обсудят завершение войны в Украине: где и когда состоится встреча

США и РФ обсудят завершение войны в Украине: где и когда состоится встреча

07:38Мир
Британия готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений

Британия готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений

06:59Мир
"Я подтверждаю": Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным

"Я подтверждаю": Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным

00:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

Последние новости

07:38

США и РФ обсудят завершение войны в Украине: где и когда состоится встреча

07:15

Где 3 отличия между рисунками: за 25 секунд их заметят только остроглазые гении

06:59

Британия готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений

06:04

Запад ждет смерти Путина, но что, если он переживет Запад?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

Трамп делает ставку на прекращение огня, а не на устойчивый мир в Украине - ЧалыйТрамп делает ставку на прекращение огня, а не на устойчивый мир в Украине - Чалый
04:30

Как избежать запотевания окон в авто: водителям рассказали о гениальном лайфхаке

04:07

За секунды и без химии: как быстро избавиться от неприятного запаха из обувиВидео

02:30

17 февраля: церковный праздник, приметы, кому молятся о пропавших без вести

02:00

Предатель Стас Костюшкин срочно покинул РФ - что случилось

Реклама
01:33

"Главная битва - не за бюллетени": нардепы признались, когда состоятся выборы

00:19

"Я подтверждаю": Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным

16 февраля, воскресенье
23:03

Фильм о войне в Украине с украинским актером получил премию BAFTA

22:47

Зеленский прибыл в ОАЭ: связан ли визит с переговорами в Саудовской Аравии

22:13

Визуальный тест на IQ: найдите ошибку на картинке с башней за 5 секунд

21:22

В Париже обсудят вступление Украины в НАТО в случае нарушения РФ перемирия – СМИ

21:13

"Мы все хотели бы": Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

20:30

Как правильно посадить огурец на рассаду: урожай будет уже в июне

20:28

"Нельзя знать наверняка": Зеленский назвал потери ВСУ и число раненых военных

20:13

Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

20:03

В жизнь ворвется череда неудач: что категорически нельзя делать 17 февраля

Реклама
20:02

Трамп спешит "положить конец войне" в Украине: Bloomberg раскрыл дату перемирия

19:39

Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

19:33

Успех ВСУ на фронте и условия мирных переговоров: главные новости Украины (дайджест)

18:58

"Постоянно оглядываюсь": Камалию жестоко преследует бывший мужчина

18:49

Россияне шли, "как на параде": ВСУ разгромили колонну с флагами СССР на КурщинеВидео

18:44

Какие будут границы Украины после войны: Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

18:15

Украина готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию - главные темы переговоров

18:08

"Это очень понятно": Зеленский назвал условие "отказа" от оккупированных территорий

17:26

Нужен кетчуп: как быстро убрать накипь на кране

17:17

"Планы США по Украине нестандартны": Сикорский узнал детали тактики переговоров

17:10

Самые вкусные блины на Масленицу 2025: рецепт, который готовили в СССР

17:01

Штраф 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя утрамбовывать мусорВидео

16:56

Опора для близких: 5 самых надежных знаков зодиака

16:37

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

16:25

Встречи с россиянами не планируются, пока мы не наработаем план – Ермак

15:41

100 тысяч человек без отопления: Зеленский назвал ужасные последствия удара РФ

15:35

Чем отличаются 2 собаки: надо найти три отличия за 21 секунду

15:31

"Берегите горло и щеки": синоптики рассказали о морозной погоде в понедельник

15:27

Шольц обратился к Трампу и сделал заявление по Украине

15:20

Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа

Реклама
14:40

Берем 4 куска мяса и готовим кулинарный шедевр - мясные рулетики без заморочекВидео

14:38

Хотят закрепиться: оккупанты с техникой прорвались в Новоселку

14:28

"Его больше нет, смерть": путинист Зверев сообщил о "страшном горе"

14:25

Атака РФ на Николаев: враг повредил ТЭС, 46 тысяч абонентов остались без тепла

13:45

В сыре начали находить белые кристаллы: что это такое и для чего они нужныВидео

13:21

Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали

13:13

"Оккупанты получили взбучку": ВСУ освободили село вблизи Покровска

12:56

"Спланированная акция": названа цель жестких заявлений США на конференции в МюнхенеВидео

12:50

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

12:47

Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять