За секунды и без химии: как быстро избавиться от неприятного запаха из обуви

Неприятный запах в обуви может создавать дискомфорт, но существуют простые и эффективные способы его устранения без агрессивной химии, указывают эксперты.

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Как быстро избавиться от неприятного запаха из обуви - лучший метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Что надо сделать, чтобы обувь не воняла

Как избавиться от запаха пота в обуви за 5 минут

Неприятный запах из обуви - проблема, с которой сталкиваются многие люди. Причины могут быть разными: чрезмерное потоотделение, бактерии, недостаточная вентиляция или неправильный уход. Однако есть несколько проверенных методов, которые помогут быстро устранить проблему без использования агрессивной химии.

Главред выяснил, как убрать неприятный запах из обуви.

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Блогер София Сизова в своем Instagram советует использовать обычную пищевую соду, которая эффективно поглощает влагу и нейтрализует запахи.

"Вынимаем стельки и сбрызгиваем их 3% перекисью водорода. Затем берем чистый носок, насыпаем ложку соды и кладем ее в обувь на ночь. Сода классно впитывает запахи и влагу. Я еще добавляю капсулы ополаскивателя для одежды, они добавляют приятного аромата", - делится лайфхаком блогерша.

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Как сделать так, чтобы обувь и ноги не воняли - чем залить обувь от запаха

Подобный метод рекомендует и блогерша под ником mariell.mari_. в видео на TikTok. Она предлагает насыпать соду в два одноразовых носка, положить их в обувь на ночь и уже утром можно заметить результат.

Еще один простой способ, который предлагает mariell.mari_, - использование пакетиков черного чая.

"Возьмите два чайных пакетика и положите в обувь на ночь. Утром вы забудете о неприятном запахе", - советует блогерша.

Черный чай имеет дубильные вещества, которые убивают бактерии и помогают устранить неприятный аромат.

Смотрите видео о том, что поглощает запах:

Как убрать зловонный запах из обуви - как избавиться от запаха обуви с помощью уксуса

Специалисты проекта Better Homes and Gardens рекомендуют использовать белый уксус или медицинский спирт для дезинфекции обуви.

"Смешайте равные части уксуса и воды, налейте раствор в пульверизатор и щедро распылите на внутреннюю часть обуви. Дайте ему полностью высохнуть перед следующим использованием", - советуют эксперты.

Можно ли спиртом убрать запах из обуви - может ли медицинский спирт удалить запах из обуви

"Распылите спирт внутрь обуви и оставьте ее проветриваться. Спирт испарится вместе с неприятным запахом", - отмечают специалисты.

Что делать, чтобы обувь не пахла

Солнечные лучи могут помочь избавиться от бактерий, которые вызывают запах. Специалисты рекомендуют оставлять обувь на открытом солнце для естественного дезодорирования.

Как удалить неприятный запах из кроссовок

"Чтобы устранить запах без всяких средств, положите обувь в пластиковый пакет и оставьте ее в морозильной камере на ночь. Низкие температуры уничтожат бактерии, вызывающие неприятный запах", - советуют эксперты.

Как убрать неприятный запах из обуви - можно ли спасти вонючую обувь

Кроме основных методов, специалисты Better Homes and Gardens предлагают несколько альтернативных способов:

Кусковое мыло: положите кусок мыла в обувь на ночь, оно впитает неприятные запахи и оставит легкий аромат.

Активированный уголь: небольшие пакетики с древесным углем можно положить в обувь, они эффективно поглощают запахи.

Газета: смятые страницы газеты впитывают влагу и запахи, если оставить их в обуви на несколько часов.

Эфирные масла: несколько капель эфирного масла чайного дерева или лаванды на ватный диск помогут освежить обувь.

Наполнитель для кошачьего туалета: наполнитель в тканевом мешочке или носке хорошо поглощает запахи и влагу.

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Кто такая София Сизова? София Сизова - украинский блогер, которая делится с аудиторией идеями для дома, лайфхаками об уборке, а также интересными рецептами.

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