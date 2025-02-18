Эксперты советуют не забывать ставить миску с солью дома в феврале: какая причина

Соль - это не только кухонный ингредиент, но и эффективное средство против плесени, которое помогает поглощать влагу и предотвращать распространение грибка.

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Эксперты просят ставить миску с солью дома в феврале - какая причина / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Можно ли убрать плесень солью

Что лучше всего убивает плесень

Плесень - распространенная проблема для многих, особенно зимой, когда повышенная влажность и конденсат создают идеальные условия для ее размножения. Часто для борьбы с плесенью используют дорогостоящие химические средства, которые могут быть агрессивными для поверхностей и ухудшать качество воздуха в доме, передает Express.

Главред выяснил, что не любит плесень.

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Однако, как отмечает эксперт, эффективное и доступное решение можно найти прямо на кухне.

"Плесень хорошо развивается во влажной среде, а соль естественным образом поглощает влагу", - указывает Скотт Эванс из компании Pink Storage.

По его словам, обычная соль может стать простым и безопасным способом борьбы с плесенью, о котором многие даже не догадывались.

Уменьшая уровень влаги в доме, этот метод не только помогает избавиться от уже имеющейся плесени, но и предотвращает её повторное появление.

"Соль поглощает влагу в вашем доме с помощью процесса, который называется осмос, и который вы, возможно, помните еще со школьных времен", - подчеркивает он.

Подавляет ли соль рост плесени

Эксперт добавляет, что вытягивая воду из плесени, вы фактически останавливаете ее способность процветать. Кроме того, соль обладает мягкими антимикробными свойствами, что делает ее отличным вариантом для предотвращения возвращения плесени.

"Многие люди хранят вещи во влажных помещениях, таких как подвалы или гаражи, не осознавая, что они хранят их там, где может расти плесень", - предупреждает Скотт.

Эксперт отмечает, что соль, вытягивая влагу из плесени, препятствует ее дальнейшему распространению. Кроме этого, она обладает антимикробными свойствами, что помогает предотвратить повторное появление грибка.

Избавляет ли соль от плесени

Для профилактики он советует размещать емкости с солью во влажных местах, чтобы она поглощала лишнюю влагу еще до образования плесени.

Если же проблема уже возникла, Скотт рекомендует сначала вытереть лишнюю влагу сухой тряпкой, а затем обильно посыпать пораженную поверхность поваренной солью и оставить на ночь - это поможет остановить распространение плесени.

Для удаления стойких пятен он предлагает сделать пасту из соли и небольшого количества воды и нанести ее непосредственно на проблемный участок.

"Дайте этой пасте высохнуть и выполните те же самые шаги, чтобы удалить плесень со стен или поверхностей", - советует эксперт.

По его словам, для дополнительной защиты жилья можно растворить две столовые ложки соли в теплой воде и обработать этим раствором стены и подоконники.

Это образует тонкий защитный слой, который предотвратит оседание спор плесени, обеспечивая вам спокойствие в течение влажных месяцев.

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