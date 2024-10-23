Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

О чем вы узнаете:
- Для чего ставить тарелку с солью на подоконник
- Как соль влияет на образование конденсата
- Сколько соли нужно ставить возле окна, чтобы избавиться от конденсата
Тарелки с солью на подоконнике может казаться необычным, но есть веская причина, почему этот простой кухонный ингредиент стоит использовать, когда дни становятся холоднее.
Специалисты Posh.co.uk по вопросам дома и сада выяснили, что миска с солью помогает уменьшить конденсат. Это сделает воздух в доме более сухим и снизит риск образования плесени, сообщает Mirror.
Конденсат появляется из-за разницы температур между теплым воздухом внутри помещения и холодной поверхностью окна. Но соль способна поглощать влагу из воздуха, уменьшая уровень конденсата и влажности, что снижает вероятность его образования на окнах.
"Постоянное накопление конденсата в доме - это не очень хорошо, а в некоторых случаях может вызвать появление плесени, которая может быть опасной для вашей семьи", - сказал Энди Эллис, эксперт по вопросам дома и сада на Posh.co.uk.
Эксперт объясняет, что соль естественно поглощает влагу из воздуха, тем самым уменьшая ее количество, а следовательно, при контакте со стеклом образуется меньше капель конденсата.
"Это очень простой трюк, не требующий никаких усилий. Просто наполните неглубокую миску или маленькую баночку солью - это может быть кухонная или каменная соль", - добавил он.
Также специалист подчеркивает, что количество соли зависит от размера окна. Чем больше окно, тем больше соли нужно, хотя обычно хватает и одной небольшой миски.
"Одной миски соли вам хватит на несколько дней. Вы будете знать, когда ее нужно заменить, потому что соль станет влажной и начнет слипаться в комки", - резюмировал Энди Эллис.
The Daily Mirror
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