Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Когда наступает холодная и влажная погода, важно не забывать об уходе за домом. Эксперты советуют этой зимой поставить на подоконники тарелки с солью.

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Эксперты просят поставить на подоконник миску с солью - для чего это / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

Для чего ставить тарелку с солью на подоконник

Как соль влияет на образование конденсата

Сколько соли нужно ставить возле окна, чтобы избавиться от конденсата

Тарелки с солью на подоконнике может казаться необычным, но есть веская причина, почему этот простой кухонный ингредиент стоит использовать, когда дни становятся холоднее.

Специалисты Posh.co.uk по вопросам дома и сада выяснили, что миска с солью помогает уменьшить конденсат. Это сделает воздух в доме более сухим и снизит риск образования плесени, сообщает Mirror.

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Конденсат появляется из-за разницы температур между теплым воздухом внутри помещения и холодной поверхностью окна. Но соль способна поглощать влагу из воздуха, уменьшая уровень конденсата и влажности, что снижает вероятность его образования на окнах.

"Постоянное накопление конденсата в доме - это не очень хорошо, а в некоторых случаях может вызвать появление плесени, которая может быть опасной для вашей семьи", - сказал Энди Эллис, эксперт по вопросам дома и сада на Posh.co.uk.

Эксперт объясняет, что соль естественно поглощает влагу из воздуха, тем самым уменьшая ее количество, а следовательно, при контакте со стеклом образуется меньше капель конденсата.

"Это очень простой трюк, не требующий никаких усилий. Просто наполните неглубокую миску или маленькую баночку солью - это может быть кухонная или каменная соль", - добавил он.

Также специалист подчеркивает, что количество соли зависит от размера окна. Чем больше окно, тем больше соли нужно, хотя обычно хватает и одной небольшой миски.

"Одной миски соли вам хватит на несколько дней. Вы будете знать, когда ее нужно заменить, потому что соль станет влажной и начнет слипаться в комки", - резюмировал Энди Эллис.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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