Спасет от яблонной плодожорки и избавит от кротов: что поливают солью в огороде

Соль может приносить пользу или стать настоящим злом, поэтому очень важно ее правильно применять.

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Соль на огороде - как применять / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Поваренную соль можно использовать не только на кухне, но и в огороде. Это средство относительно дешёвое, доступное и достаточно эффективное. Главное - правильно применять соль в каждом случае. На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали, как правильно применять соль на огороде.

К слову, если на кухне образовался засор в раковине, то простое и доступное средство может прийти на помощь, заменив химические вещества. Подробнее читайте в материале: Что будет, если насыпать полстакана соли в раковину.

Соль на огороде - польза и вред

Поваренная соль также известна как хлористый натрий, пищевая, столовая или каменная соль. Этот продукт имеет очень богатую историю и до сих пор вызывает споры в научной среде.

Без соли организм человека не может нормально работать, но и ее избыток вреден, поэтому важно не злоупотреблять соленой пищей. Такое же воздействие данное вещество оказывает на мир живой природы, может приносить пользу или стать настоящим злом.

Можно ли землю посыпать солью? Да, можно. Противники химических препаратов многие годы успешно применяют поваренную соль для борьбы с болезнями, вредителями, сорняками, для подкормки растений и улучшения вкуса плодов, но часто забывают о том, что это вещество в высокой концентрации может нанести вред почве. А именно - грунт со временем истощается, начинает плохо пропускать воду, его кислотность повышается. В итоге растения начинают страдать хлорозом, а полезная микрофлора гибнет.

Чтобы исправить ситуацию, нужно внести осенью по 2-3 ведра компоста на 1 квадратный метр в тех местах, где почва обрабатывалась солью. Таким образом можно восстановить утерянный баланс.

Как избавиться от кротов с помощью соли

В процессе своей жизнедеятельности кроты оголяют корни растений, что приводит к снижению урожая. Кроме того, очень некрасиво смотрятся газоны с холмиком из земли.

Чтобы избавиться от кротов, попробуйте угостить подземного обитателя солью, ему это очень не понравится.

Насыпьте в свежие норки по 4 столовые ложки соли без верха и крот поспешит уйти подальше.

Способ подойдет только для дорожек или газона, так как на грядках и в цветниках растения могут пострадать от такого количества соли.

Полевые мыши, суслики и землеройки также не любят соль и постараются покинуть ваш участок.

Соль против насекомых вредителей

Если лук на огороде стал подгнивать и плохо пахнуть и на нем стали заметны желтые пятна, возможно он стал добычей личинок луковой мухи.

Предотвратить поражение растений поможет обычная соль. Можно применять её разными способами.

Для профилактики молодой лук высотой 5 сантиметров опрыскайте раствором соли из расчета 1 чайная ложка на 1 литр воды.

Повторите процедуру эту через 10 дней и ещё раз в июле.

Также подобные опрыскивания можно проводить и для профилактики появления капустной и ростковой мухи. В этом случае лучше растворить 3 столовые ложки соли в 10 литрах воды.

Более агрессивный вариант – посыпать почву солью 1 килограмм на 10 квадратных метров и обильно полить грядки водой. Так вы уничтожите личинки-вредители и сохраните посадки.

Наносят вред огороду и безобидные с виду муравьи.

Эти насекомые разносят тлю, а также не прочь полакомиться ягодами, цветами и корнеплодами.

Избавиться от муравьев не всегда легко, но хорошо себя зарекомендовала именно соль. Все, что нужно сделать, это посыпать солью муравейник и муравьиные тропы - и насекомые вскоре уйдут.

Если на компостной куче обосновались слизни, в сухую погоду посыпьте их дорожки солью. А вот на грядках и клумбах такой способ стоит применять с большой осторожностью, чтобы не засолить почву.

Смотрите видео - Соль на даче - польза или вред:

Как соль влияет на дерево

Чтобы защитить деревья от щитовки и яблонной плодожорки, опрыскайте растения раствором соли из расчета 1 кг на 10 л воды.

Процедуру нужно проводить ранней весной до распускания почек или поздней осенью.

Если прошел дождь, опрыскивание стоит повторить.

Соль против фитофторы и других грибковых заболеваний

Фитофтора – опасное грибковое заболевание, которое не щадит растения и способно лишить вас значительной части урожая.

Грибки особенно активны во влажную погоду и чаще всего поражают томаты, картофель, перцы и баклажаны.

Чтобы остановить распространение болезни, опрыскайте посадки раствором соли (1 кг на 10 л воды). Растения сбросят листья, а плоды покроются защитной солевой пленкой.

Этот способ можно применять и для борьбы с другими грибковыми заболеваниями.

Какие растения любят солёную воду

Чтобы защитить посадки лука от ложной мучнистой росы ржавчины, на несколько часов замочите севок в растворе соли (200 грамм на 10 литров воды). Так вы не только укрепите иммунитет растений, но и ускорите прорастание лука.

Сколько нужно соли чтобы ничего не росло

Самый простой способ избавиться от надоевших сорняков – аккуратно посыпать их горстью соли. После этого они неизбежно погибнут.

Если вы боретесь с хреном, то лучше выкопать корневище и насыпать в лунку 1 столовую ложку соли. После этого новое растение уже не вырастет.

Какие растения любят соль

Подкормка деревьев солью поможет увеличить урожайность любимой яблони или вишни.

Лучше всего проводить процедуру ранее весной или в конце осени.

Насыпьте в приствольные круги по 3-4 столовые ложки соли на 1 квадратный метр, а затем полейте водой.

Такая подкормка станет настоящим спасением для песчаной бедной почвы.

Соль для подкормки корнеплодов

Чаще всего солью подкармливают свеклу и морковь, но можно использовать средства и для других корнеплодов, например репы. Благодаря подкормке корнеплоды вырастут более крупными и сладкими.

Растворите 1,5-2 столовые ложки соли в 10 литрах воды и полейте растения в бороздки между грядками.

Проводите процедуру на стадии 4-5 настоящих листьев, а также за 30 дней до сбора урожая.

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