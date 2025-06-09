Почему 10 июня нельзя жаловаться на судьбу: какой праздник и что нельзя делать

Вы узнаете:
- Какой 10 июня церковный праздник
- Что нельзя делать 10 июня
- Народные приметы и традиции
Во вторник, 10 июня, верующие празднуют день памяти святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. Он был епископом города Прусса (ныне Бурса в Турции). Отличался особыми знаниями Священного Писания и преданностью Богу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой 10 июня церковный праздник
Когда императором был Юлиан Отступник, пытавшийся возродить язычество, Тимофея арестовали за веру во Христа. Святой твердо стоял на своем и не захотел поклониться языческим идолам. За это его подвергли страшным пыткам. По приказу императора голову Тимофея усекли мечом.
Что нельзя делать 10 июня
Не следует плакать, жаловаться на судьбу - можно этим отпугнуть счастья.
Нельзя купаться в открытых водоемах - вода становится "грязной", в ней просыпаются злые духи.
Не стоит устраивать ссоры - злое настроение вернется сторицей.
Народные приметы и традиции на 10 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- пауки активно плетут паутину до теплых дней;
- утром роса - уродят огурцы;
- дожди до обеда - ждите богатый урожай;
- услышать гром - в лесу будет много орехов;
- ветер несколько раз в день меняет направление - погода будет неустойчивой;
- громко стрекочут кузнечики - к сухой и жаркой погоде;
- птицы в пыли купаются - ждите дождя.
В народе 10 июня носило название Никита Стожар. Слово "стожар" означает "звезды". Именно в этот период стояла тёплая погода, ночью часто бывало ясное небо.
Именины 10 июня
Какие завтра именины: Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Антонина.
Талисманом человека, рожденного 10 июня, является хризоберил. Является одним из самых крепких драгоценных минералов. Издавна ему приписывали способность тонко влиять на человеческое эмоциональное состояние, уравновешивать чувства и гармонизировать внутренний мир.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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