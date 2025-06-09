Почему 10 июня нельзя жаловаться на судьбу: какой праздник и что нельзя делать

В народе 10 июня носило название Никита Стожар. Слово "стожар" означает "звезды".

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Почему 10 июня нельзя жаловаться на судьбу / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой 10 июня церковный праздник

Что нельзя делать 10 июня

Народные приметы и традиции

Во вторник, 10 июня, верующие празднуют день памяти святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. Он был епископом города Прусса (ныне Бурса в Турции). Отличался особыми знаниями Священного Писания и преданностью Богу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой 10 июня церковный праздник

Когда императором был Юлиан Отступник, пытавшийся возродить язычество, Тимофея арестовали за веру во Христа. Святой твердо стоял на своем и не захотел поклониться языческим идолам. За это его подвергли страшным пыткам. По приказу императора голову Тимофея усекли мечом.

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Что нельзя делать 10 июня

Не следует плакать, жаловаться на судьбу - можно этим отпугнуть счастья.

Нельзя купаться в открытых водоемах - вода становится "грязной", в ней просыпаются злые духи.

Не стоит устраивать ссоры - злое настроение вернется сторицей.

Народные приметы и традиции на 10 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

пауки активно плетут паутину до теплых дней;

утром роса - уродят огурцы;

дожди до обеда - ждите богатый урожай;

услышать гром - в лесу будет много орехов;

ветер несколько раз в день меняет направление - погода будет неустойчивой;

громко стрекочут кузнечики - к сухой и жаркой погоде;

птицы в пыли купаются - ждите дождя.

В народе 10 июня носило название Никита Стожар. Слово "стожар" означает "звезды". Именно в этот период стояла тёплая погода, ночью часто бывало ясное небо.

Именины 10 июня

Какие завтра именины: Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Антонина.

Талисманом человека, рожденного 10 июня, является хризоберил. Является одним из самых крепких драгоценных минералов. Издавна ему приписывали способность тонко влиять на человеческое эмоциональное состояние, уравновешивать чувства и гармонизировать внутренний мир.

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