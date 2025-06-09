Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 10 июня нельзя жаловаться на судьбу: какой праздник и что нельзя делать

Виталий Кирсанов
9 июня 2025, 13:40
130
В народе 10 июня носило название Никита Стожар. Слово "стожар" означает "звезды".
Почему 10 июня нельзя жаловаться на судьбу
Почему 10 июня нельзя жаловаться на судьбу / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой 10 июня церковный праздник
  • Что нельзя делать 10 июня
  • Народные приметы и традиции

Во вторник, 10 июня, верующие празднуют день памяти святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. Он был епископом города Прусса (ныне Бурса в Турции). Отличался особыми знаниями Священного Писания и преданностью Богу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой 10 июня церковный праздник

Когда императором был Юлиан Отступник, пытавшийся возродить язычество, Тимофея арестовали за веру во Христа. Святой твердо стоял на своем и не захотел поклониться языческим идолам. За это его подвергли страшным пыткам. По приказу императора голову Тимофея усекли мечом.

видео дня

Что нельзя делать 10 июня

Не следует плакать, жаловаться на судьбу - можно этим отпугнуть счастья.

Нельзя купаться в открытых водоемах - вода становится "грязной", в ней просыпаются злые духи.

Не стоит устраивать ссоры - злое настроение вернется сторицей.

Народные приметы и традиции на 10 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • пауки активно плетут паутину до теплых дней;
  • утром роса - уродят огурцы;
  • дожди до обеда - ждите богатый урожай;
  • услышать гром - в лесу будет много орехов;
  • ветер несколько раз в день меняет направление - погода будет неустойчивой;
  • громко стрекочут кузнечики - к сухой и жаркой погоде;
  • птицы в пыли купаются - ждите дождя.

В народе 10 июня носило название Никита Стожар. Слово "стожар" означает "звезды". Именно в этот период стояла тёплая погода, ночью часто бывало ясное небо.

Именины 10 июня

Какие завтра именины: Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Антонина.

Талисманом человека, рожденного 10 июня, является хризоберил. Является одним из самых крепких драгоценных минералов. Издавна ему приписывали способность тонко влиять на человеческое эмоциональное состояние, уравновешивать чувства и гармонизировать внутренний мир.

Вас также заинтересует:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    праздник приметы календарь праздников церковный праздник
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    "Су-35 даже не знал, что его атакуют": новые детали о том, как F-16 сбил мегасамолет Путина

    "Су-35 даже не знал, что его атакуют": новые детали о том, как F-16 сбил мегасамолет Путина

    15:49Война
    "Мама, я дома": щемящие кадры звонка домой освобожденного из плена украинца

    "Мама, я дома": щемящие кадры звонка домой освобожденного из плена украинца

    15:43Украина
    Украина и Россия провели новый масштабный обмен пленными - кого удалось вернуть

    Украина и Россия провели новый масштабный обмен пленными - кого удалось вернуть

    14:54Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    "Такого не было даже после войны": целый город вышел на протест из-за действий РФ

    "Такого не было даже после войны": целый город вышел на протест из-за действий РФ

    Отечественный фрукт резко стал деликатесом: что теперь стоит почти 100 грн за кило

    Отечественный фрукт резко стал деликатесом: что теперь стоит почти 100 грн за кило

    Гороскоп на завтра 10 июня: Девам - крупный спор, Водолеям - интересная поездка

    Гороскоп на завтра 10 июня: Девам - крупный спор, Водолеям - интересная поездка

    Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

    Последние новости

    15:56

    Цены взлетели на 21%: популярные молочные продукты бьют все рекорды

    15:50

    Украинцы собирают ударные дроны в частных домах рядом с линией фронта - El Pais

    15:49

    "Су-35 даже не знал, что его атакуют": новые детали о том, как F-16 сбил мегасамолет Путина

    15:43

    "Мама, я дома": щемящие кадры звонка домой освобожденного из плена украинцаФото

    15:43

    "Не в состоянии одолеть Украину": Орбан неожиданно "наехал" на Россию

    Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
    15:25

    Не на украинском и не на русском: на каком языке говорили во времена Киевской Руси

    15:14

    "Это невозможно": Орбан оскандалился заявлением о вступлении Украины в ЕС и НАТО

    14:54

    Украина и Россия провели новый масштабный обмен пленными - кого удалось вернутьФото

    14:51

    Patriot отработал на 100%: полковник ВСУ раскрыл детали отражения удара РФ

    Реклама
    14:45

    Цены на подсолнечник упали, заводы останавливаются: подешевеет ли масло в Украине

    14:35

    Где 3 отличия между самолетами: на поиск разгадки дается всего 21 секунда

    14:15

    Сколько дней нужно праздновать Зеленые святки: священник ответилВидео

    14:10

    Зачем на автомобилях сзади клеят знак рыбки: секрет раскрыт

    13:52

    Трагедия для ВПК России: СМИ озвучили возможные масштабы удара по Чебоксарам

    13:51

    Леся Никитюк эмоционально обратилась к жениху-военному: "Хочу, чтобы он уже был нормальным"

    13:47

    Ракеты ВСУ взорвали ОТРК Искандер вместе с комдивом и офицерами РФ – журналист

    13:45

    Китайский гороскоп на завтра 10 июня: Собакам - обиды, Свиньям - стресс

    13:40

    Почему 10 июня нельзя жаловаться на судьбу: какой праздник и что нельзя делать

    13:09

    Сколько будет стоить электроэнергия с 1 сентября - украинцам назвали тариф

    13:03

    Настя Каменских показала редкое фото своей 69-летней мамы и поразила ее видом

    Реклама
    12:56

    РФ запустила около 500 дронов и ракеты: какие последствия массированного удара по Украине

    12:53

    Под ударом оперативный аэродром: в ВСУ раскрыли цели ракетных атак РФ

    12:37

    Новой Мисс Вселенная Украина-2025 стала 25-летняя ровенчанка – кто она

    12:31

    У ЕС и США есть козыри: Новак рассказал, какие санкционные удары могут добить РФ

    12:18

    Лос-Анджелес - в огне, город охвачен протестами: что происходит в СШАВидео

    12:12

    Доллар и евро стремительно полетели вниз: в Украине выставили новый курс валют

    12:10

    Грозовые дожди накроют несколько областей: где будут сильные осадки

    11:46

    Звезда шоу "Топ-модель по-украински" совершила каминг-аут

    11:37

    Дрон автономно выбирает цели для удара: в ГУР раскрыли детали о новом БпЛА РФ

    11:24

    Следил за ПВО в Киеве: СБУ задержала корректировщика российских обстрелов

    11:13

    Популярные овощи и фрукты дорожают - в Украине зафиксировано резкое изменение цен

    11:04

    С Трампом произошел конфуз на трапе самолета: ранее он высмеивал за это БайденаВидео

    10:59

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

    10:53

    Сумщина под угрозой: Андрющенко сообщил о масштабной переброске сил РФ

    10:40

    Две цели одной бомбой: МиГ-29 ВСУ взорвал позицию пехоты и склад БК россиянВидео

    10:28

    Поражены самолеты МиГ-31 и Су-30/34: ВСУ нанесли удар по аэродрому Саваслейка

    10:16

    "Путин может пойти на риск": чем обернется для Украины конфликт Трампа и Маска

    10:09

    "Очень жирная цель": поражен завод в Чебоксарах, где делали детали для "Шахедов"

    10:08

    По РФ ударят серьезные проблемы: стали известны сроки, сколько еще Россия сможет воеватьВидео

    10:05

    Украинцам выплатят пенсии сразу за 6 месяцев: кому повезло и как оформить

    Реклама
    09:45

    Еще можно успеть: 4 знакам зодиакам улыбнется удача 9 июня

    09:12

    Повреждено жилье и авто: в полиции рассказали о последствиях атаки на Киевщину

    08:59

    Новый Шелковый путь и Украинамнение

    08:58

    Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

    08:49

    Виталий Козловский серьезно травмировался - что случилось

    08:44

    Взрывы в Чебоксарах: дроны атаковали завод, который производит антенны для армии РФВидео

    08:35

    Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг, она ехала с гуманитаркой для Газы

    07:56

    В РФ заявили о наступлении на Днепропетровщину: в ISW дали оценку

    07:10

    Сколько пятиугольников на рисунке: только математические гении угадают за 21 секунду

    06:54

    В Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ: что известно

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Культура
    Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Рецепты
    Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалаты
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Новости шоу бизнеса
    Настя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять