Ракеты ВСУ взорвали ОТРК Искандер вместе с комдивом и офицерами РФ – журналист

Во время атаки на ОТРК Искандер в Брянской области были уничтожены и раненые военные РФ.

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Нанесен удар по ОТРК россиян / Коллаж: Главред, фото УНИАН, минобороны РФ

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Уничтожены 14 военнослужащих 26-й ракетной бригады РФ

Удар наносился несколькими ракетами

В результате удара по российской пусковой установке ОТРК Искандер-М в Брянской области были уничтожены 14 военнослужащих РФ, сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

Он также опубликовал полный список, как утверждается, ликвидированных и фото некоторых из них. Утверждается, что уничтожены 14 военнослужащих 26-й ракетной бригады (в/ч 54006). Сообщается, что утром 5 июня они готовились нанести удар по столице Украины.

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"Олег Подозеров, подполковник, командир дивизиона Искандер; Кирилл Нефедов, капитан; Иван Нерозин, старший лейтенант; Сергей Лапухин, майор; Кирилл Куликов, капитан; Максим Лапшин, ефрейтор; Иван Гаврилов, старший сержант, Никита Киров, младший сержант; Ян Кропотов, сержант. Не удалось найти фото: Даниил Козлов, прапорщик; Андрей Андрианов, лейтенант; Александр Максимов, лейтенант; Вячеслав Кожевников, сержант; Николай Смирнов, ефрейтор", — перечисляются имена военных РФ.

/ Инфографика: Главред

Подробности удара по Искандерам РФ

Российское издание Astra подтвердила уничтожение одного из них, мать еще одного военнослужащего рассказала, что никакой официальной информации о сыне она пока не получала.

Отмечается, что во время атаки на ОТРК Искандер в Брянской области были уничтожены и раненые военные РФ. Атака была совершена рано утром 5 июня недалеко от села Мартьяновка Клинцовского района Брянской области. Удар наносился несколькими ракетами.

/ Скриншот

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.

Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки.

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Кто такой Андрей Цаплиенко? Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины, пишет Википедия.

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