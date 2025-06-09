Драка в Белом доме и импичмент: Маск начал войну против Трампа, чего ждать Украине

Конфликт миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа вышел на новый уровень и угрожает политической стабильности как самих Штатов, так и мира.

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Чем обернется для Украины война Илона Маска против Трампа / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что известно о драке в Белом доме с участием Маска

Какие последствия конфликта Маска и Трампа для Украины

Сможет ли Маск начать процесс импичмента Трампа

5 июня 2025 года политическое и бизнес-сообщество США и всего мира оказалось свидетелем публичного конфликта между бывшим президентом Дональдом Трампом и генеральным директором Tesla и SpaceX Илоном Маском. Еще совсем недавно их поддержка казалась взаимовыгодной - Маск влил в кампанию Трампа десятки миллионов долларов, а значит он имел большой доступ к белым комнатам Вашингтона.

Главред собрал главное, что стоит найти о конфликте президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

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История конфликта

В начале июня Маск открыто раскритиковал "One Big Beautiful Bill" - законопроект о снижении налогов и расходов, назвав его "отвратительной аберрацией", что вызвало катастрофический спад курса акций Tesla более чем на 14 % за один день.

"Этот огромный, возмутительный, расточительный законопроект, принятый Конгрессом, является отвратительной мерзостью. Позор тем, кто за него проголосовал: вы знаете, что ошибались. Вы это знаете", - написал 3 июня, Илон Маск в своей сети X.

В очередном посте Илон Маск отметил, что новый закон приведет к значительному росту и без того большого дефицита бюджета - до 2,5 триллиона долларов, и, по его мнению, возложит чрезмерное долговое бремя на плечи американцев.

Илон Маск / Инфографика: Главред

Он также усилил критику в адрес Дональда Трампа, заявив, что без его поддержки Трамп проиграл бы выборы, демократы сохранили бы контроль над Палатой представителей, а республиканцы имели бы минимальное преимущество в Сенате. Маск упрекнул Трампа в "неблагодарности".

Намекая на возможное политическое будущее, Маск опубликовал в соцсети Х опрос с вопросом, пора ли создать новую политическую партию, которая бы представляла интересы большинства среднего класса.

В ответ Трамп в своей соцсети Truth Social резко отреагировал, назвав Маска "сумасшедшим". По его словам, Маск "оказался на грани" и после этого он якобы лишил его госпреференций на электромобили, которые, по словам Трампа, "никто не хотел покупать".

"И он просто сошел с ума!" - сказал Трамп.

Чтобы добить своего бывшего соратника и друга, хозяин Белого дома предположил, что отмена государственных субсидий и заказов для компаний, которыми владеет Маск, будет "самым простым способом сэкономить в нашем бюджете миллиарды и миллиарды долларов".На последнее предположение Маск отреагировал на Х словами: "Вперед, сделай мой день".

Впоследствии, Маск даже намекнул на вероятные связи президента со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, в частности, Маск написал, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна", связанных с педофилией и организацией проституции, и именно поэтому эти документы якобы до сих пор не обнародованы.

"Время сбросить настоящую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему их на самом деле не показывают. Хорошего дня, DJT!", - написал Маск в заметке в X.

Однако впоследствии Маск без всяких объяснений удалил это сообщение.

Что известно о деле Джеффри Эпштейна Джеффри Эпштейн - американский финансист, мультимиллионер и фигурант одного из самых громких секс-скандалов в США. Он получил известность благодаря связям с влиятельными политиками, бизнесменами и членами королевских семей, в том числе Биллом Клинтоном, Дональдом Трампом и принцем Эндрю. Эпштейна обвинили в организации масштабной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, в течение 1990-х - 2000-х годов он и его соратники (в том числе партнерша Гислен Максвелл) вербовали несовершеннолетних девушек для сексуальных контактов с ним и его высокопоставленными знакомыми. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере в Нью-Йорке. Официальная версия - самоубийство через повешение, однако эта смерть породила массу конспирологических теорий, ведь она произошла накануне возможных показаний против влиятельных фигур.

Что известно о драке Маска в Белом доме

Между миллиардером Илоном Маском и командой президента США Дональда Трампа длительное время и до разговоров о законопроекте о снижении налогов и расходов США продолжался конфликт, связанный с тарифной политикой, который в апреле вылился в драку между Маском и министром финансов Скоттом Бессентом. Об этом сообщила The Washington Post, ссылаясь на слова Стивена Бэннона - влиятельного подкастера и давнего советника Трампа.

Дональд Трамп / Фото: скриншот

По информации издания, инцидент произошел после встречи в Овальном кабинете, во время которой Маск и Бессент обсуждали кандидатуру временного главы Налоговой службы США. Президент Трамп в конце концов поддержал предложение Бессента. Когда оба вышли из кабинета и направлялись по коридору, между ними возникла словесная перепалка. Бессент напомнил Маску о его нереализованном обещании разоблачить более триллиона долларов неэффективных госрасходов.

"Скотт сказал: "Ты мошенник. Ты настоящий мошенник", - рассказал Бэннон.

В ответ, по словам Бэннона, Маск толкнул министра финансов плечом в грудь, как в регбийном столкновении. Бессент не остался в долгу и ударил Маска. Схватку пришлось останавливать нескольким свидетелям, после чего Илона Маска вывели из Западного крыла Белого дома.

"Президент Трамп услышал об этом и сказал: "Это уже слишком много", - сказал Бэннон.

Какие последствия противостояния Маска и Трампа для Республиканской партии

Противостояние между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском грозит тем, что Республиканская партия может потерять контроль над Палатой представителей. Об этом сообщает NBC News.

В партии выражают обеспокоенность, что конфликт, возникший вокруг законопроекта по налогам и государственным расходам, может иметь длительные политические последствия - на недели, месяцы или даже годы.

Один из советников Маска на условиях анонимности заявил журналистам, что бизнесмену безразлична судьба Республиканской партии или ее влияние в Конгрессе, и добавил: "Он готов разрушить их".

"Мы уже знаем, что республиканцы потеряют Палату представителей. Сенат, вероятно, останется за ними, но Илону безразлично ко всей этой партийной истории", - рассказал советник.

Маск может начать финансировать демократов

Несколько месяцев назад Илон Маск планировал выделить 100 миллионов долларов на политические комитеты, связанные с Дональдом Трампом, но, как сообщает его советник, эти деньги уже не поступят. Более того, бизнесмен не исключает возможности поддержать демократов.

"Денег больше нет. Это закончено. Он пойдет на полное уничтожение. Поддержит демократов, если придется. Без сомнений", - подчеркнул советник.

В Демократической партии с удовольствием восприняли обострение конфликта между Трампом и Маском. Там считают, что такая ситуация не только блокирует принятие нежелательного законопроекта, но и наносит серьезный имиджевый удар Трампу, который выглядит ослабленным и неспособным удержать лояльность даже своих бывших союзников.

Дональд Трамп / Фото: скриншот

Отношения между Маском и Трампом налаживаются

После публичного противостояния с президентом США Дональдом Трампом, Маск неожиданно выразил поддержку главе государства, положительно оценив его позицию относительно протестов в Лос-Анджелесе. Миллиардера в соцсети Х он поделился сообщением Трампа из Truth Social об ответственности местных властей за начало столкновений, а также перепостил заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о потребности в жестком лидерстве - добавив к этому американские флаги.

"Это не протестующие, это нарушители спокойствия и мятежники. Помните, никаких масок" - заявил Трамп в заметке, которую Маск поддержал публично.

Как будет развиваться ситуация дальше, станет понятно в ближайшие дни. По мнению директора Центра исследования проблем гражданского общества Виталия Кулика, если примирение не произойдет в ближайшее время, конфликт может перерасти в глубокий политический кризис. В таком случае Маск может запустить собственный политический проект, а Трамп ответит санкциями, в частности прекращением государственного финансирования его космических инициатив.

"Маск выйдет из проектов NASA. Далее будет преследование его компаний, Трамп натравит на него прокуроров. Маск инициирует расследование в Конгрессе и Сенате. Демократы могут подхватить педофильный скандал. Все это станет значительной проблемой для американской власти. Поэтому сейчас Трампа и Маска многие хотят помирить, по крайней мере чтобы между ними было перемирие", - резюмировал он в эксклюзивном комментарии Главреду.

Последствия для Украины

Комментируя возможные последствия для Украины Виталий Кулик отметил, что такая ситуация подрывает позиции Вашингтона - а это страна, которая является ключевым стратегическим партнером Украины. По его мнению, общая реакция на внутриамериканский конфликт приобретает чрезмерно эмоциональный характер, что вредит авторитету самих США.

"В таком контексте инициативы США, в частности миротворческие, воспринимаются не так серьезно, как нам бы того хотелось. И это косвенно влияет на Украину", - резюмировал он.

Грозит ли Трампу импичмент

Кроме того, эксперт подчеркнул, что угроза импичмента Трампу пока отсутствует, даже несмотря на поддержку этой идеи со стороны Маска. Кулик также выразил скепсис относительно способности Маска повлиять на позицию республиканцев и сорвать голосование за президентскую инициативу по бюджету.

"Даже его непосредственное давление, влияние и истерика не повлияют на позицию Республиканской партии - она на данный момент поддерживает Трампа", - указывает аналитик.

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